< sekcia Ekonomika
Najvýraznejší úbytok zamestnanosti nastal v septembri vo veľkoobchode
Zamestnanosť sa zvýšila aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami, v informáciách s komunikáciou a taktiež v ubytovaní.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zamestnanosť v septembri 2025 bola medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvýraznejší úbytok, o 3,1 %, nastal vo veľkoobchode, pokles od 0,1 % do 1,8 % bol aj v maloobchode, vo vybraných trhových službách, v stavebníctve, v doprave vrátane skladovania, ako aj v priemysle. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naopak, počet zamestnancov vzrástol v predaji spolu s opravou motorových vozidiel o 4,3 %. Zamestnanosť sa zvýšila aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami, v informáciách s komunikáciou a taktiež v ubytovaní.
Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do septembra) medziročne rástol v piatich z desiatich odvetví, najrýchlejšie o 2,1 % v ubytovaní. Naopak, medziročný pokles zamestnanosti pod 2 % zasiahol najmä veľkoobchod, ako aj dopravu so skladovaním.
Naopak, počet zamestnancov vzrástol v predaji spolu s opravou motorových vozidiel o 4,3 %. Zamestnanosť sa zvýšila aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami, v informáciách s komunikáciou a taktiež v ubytovaní.
Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do septembra) medziročne rástol v piatich z desiatich odvetví, najrýchlejšie o 2,1 % v ubytovaní. Naopak, medziročný pokles zamestnanosti pod 2 % zasiahol najmä veľkoobchod, ako aj dopravu so skladovaním.