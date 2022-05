Najvýraznejšie vzrástli tržby v doprave a skladovaní

Bratislava 12. mája (TASR) – Z piatich monitorovaných odvetví ekonomiky v marci tržby medziročne stúpli najviac v doprave a skladovaní, a to o 28,9 %. Výraznejší nárast zaznamenali aj tržby vybraných trhových služieb a tiež podniky zaoberajúce sa informačnými a komunikačnými činnosťami. Tržby v priemysle v marci 2022 medziročne vzrástli o 1,4 %. A, naopak, o 1,8 % sa prepadli tržby v stavebníctve. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Ťažiskový priemysel aj počas marca udržal svoje tržby v medziročnom raste, jeho dynamika však výrazne spomalila," uviedol ŠÚ. Toto odvetvie ekonomiky rástlo už piaty mesiac v rade. Vysoké rasty tržieb vybraných kľúčových aj menších odvetví boli počas tretieho mesiaca roka eliminované značným prepadom vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,5 %. Na celkový pozitívny výsledok mal najvýznamnejší vplyv rast tržieb v dodávke elektriny a plynu o 39,2 %, ďalej aj rasty vo výrobe kovov o 9,9 %, ako aj v ostatnej výrobe (kam patrí napríklad výroba nábytku či opravárenské strojárske podniky) o 19,4 %.



Tržby vybraných trhových služieb zaznamenali najvýraznejší skok za posledné tri roky a v marci sa zvýšili o 19,3 %, čo predstavovalo zrýchlenie rastu oproti februáru o takmer 15 percentuálnych bodov. Zásadný podiel na takomto pozitívnom vývoji mal medziročný rast tržieb jednej z objemovo najvýznamnejších zložiek -administratívne a iné obchodné činností, a to o 33,2 %. Naopak, činnosti v oblasti nehnuteľností zaznamenali pokles tržieb o 13,6 %.



Podniky zaoberajúce sa informačnými a komunikačnými činnosťami dosiahli v marci 2022 tržby vyššie o 14 %. Pokračovali tak v 13-mesačnom trende rastov, pričom už štvrtý mesiac v rade sa tempo rastu dynamizovalo. Po dlhšom čase medziročný rast v marci zaznamenali všetky zložky odvetvia.



V medzimesačnom porovnaní po očistení od sezónnych vplyvov tržby klesli len v priemysle, a to o 0,5 %. Výrazne rástli v doprave a skladovaní (o 15,2 %), ako aj vo vybraných trhových službách (o 13,5 %). Medzimesačný rast v informačných a komunikačných činnostiach bol o 1,6 % a v stavebníctve o 0,2 %.



V súhrne za prvý štvrťrok 2022 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z piatich sledovaných odvetví ekonomiky. Podľa objemu najvyššie objemy dosiahol priemysel, ktorý stúpol o šesť percent. Nasledovali vybrané trhové služby s rastom o 10,1 %, ďalej doprava a skladovanie (rast 20,9 %), ako aj informačné a komunikačné činnosti (rast 12,5 %). Pokles tržieb sa prejavil len v stavebníctve, za tri mesiace roka 2022 medziročne klesli o 0,4 %.