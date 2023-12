Štatistici: Najviac sa vlani rast cien premietol do cien potravín

Bratislava 1. decembra (TASR) - Rýchly rast cien v roku 2022 zasiahol celú ekonomiku, najvýraznejšie sa však premietol do rastu cien potravín. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v zverejnenej publikácii Štatistická ročenka SR 2023. Ide o najrozsiahlejšie a najkompaktnejšie súborné štatistické dielo, ktoré prináša tisíce údajov o živote na Slovensku v roku 2022 v kontexte štyroch predchádzajúcich rokov a vybrané ukazovatele v kontexte 14 rokov.



"Priemerná cena za jeden kilogram (kg) polohrubej múky vzrástla v roku 2022 oproti roku 2021 o 28 centov, jeden kg tmavého chleba o 36 centov, jeden liter polotučného mlieka bol drahší o 17 centov. Liter jedlého oleja zdražel najviac, až 1,5 násobne, z 1,97 eura na 3,16 eura. O 50 centov viac si spotrebitelia priplatili za 10 kusov vajec, o 45 centov viac za 250 gramov (g) masla, 100 g tvrdého syra zdraželo približne o 20 centov," spresnili štatistici.



Nárast cien energií bol síce regulovaný vládnymi nariadeniami, ale aj tak podľa ŠÚ SR cena elektrickej energie vzrástla medziročne takmer o 12 %, hnedého uhlia o 27 % a nafty o necelých 40 %. "Obavy obyvateľstva z vysokých cien energií sa premietli do zvýšeného dopytu po palivovom dreve. Dodávky palivového dreva sa medziročne zvýšili o 50 %," informoval štatistický úrad.



Zrušenie protipandemických reštrikcií viedlo vlani podľa štatistickej ročenky aj k rozbehu podnikania, takmer o 5 % medziročne vzrástol počet spoločností s ručením obmedzením takmer na 254.000, počet živnostníkov vzrástol o 7,6 % na necelých 377.000. Počet neziskových organizácií ktoré v dvoch pandemických rokoch 2020 a 2021 rástli 9-percentným tempom, sa v roku 2022 znížil približne o 4 % na 39.000.



ŠÚ SR dodal, že oproti roku 2021 sa vlani počet cestujúcich zvýšil v železničnej doprave o 47 % a v cestnej doprave o 11 %. Mestská hromadná doprava prepravila autobusmi o 55 %, električkami o 31 % a trolejbusmi o 24 % viac pasažierov ako v roku 2021. V leteckej doprave počet prepravených stúpol až o 123 %. Mestská hromadná a letecká doprava sa v preprave cestujúcich dotiahli na hodnoty spred pandémie, železničná a cestná doprava ešte zaostávali za predpandemickým obdobím.