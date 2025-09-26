< sekcia Ekonomika
Najvyšší kontrolný úrad ocenil zlúčenie teplárenských spoločností
Aj keď vývoj bol priaznivý, kľúčové modernizačné projekty meškajú a investičný dlh spoločnosti už presahuje 460 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Zlúčenie šiestich štátnych teplární v roku 2022 do MH Teplárenského holdingu (MHTH) bolo pozitívnym krokom a postupne prinieslo dobré hospodárske výsledky z pohľadu celého holdingu. Aj keď vývoj bol priaznivý, kľúčové modernizačné projekty meškajú a investičný dlh spoločnosti už presahuje 460 miliónov eur. Viac než polovica dlhu pripadá na meškajúce ekologické projekty. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
„Vznik teplárenského holdingu je z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu príkladom dobrej praxe, ktorý by bolo možné aplikovať aj na iné štátne spoločnosti v zdravotníctve alebo poľnohospodárstve,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Zlúčenie viacerých spoločností do jednej znamenalo vznik silného hráča na energetickom trhu. Spoločnosť sa zlepšila vo všetkých ekonomických parametroch, výrazne poklesla jej celková a úverová zadlženosť, znížili sa personálne náklady a v roku 2024 dosiahla po prvýkrát zisk z predaja tepla vo výške takmer 11 miliónov eur.
Aktuálne hospodárske výsledky a budúci rozvoj spoločnosti ale podľa kontrolórov negatívne poznačilo rozhodnutie vedenia rezortu hospodárstva neposkytnúť v tomto roku podnikom so 100-percentnou účasťou štátu kompenzácie za vládou schválenú zníženú cenu dodávky tepla. Očakávaný výsledok hospodárenia pred zdanením sa tak v roku 2025 prepadne zo zisku viac ako 21 miliónov do straty mínus 3,7 milióna eur.
Negatívom sú podľa NKÚ aj meškajúce investície do ekologických zdrojov tepla. Ešte v roku 2021 spoločnosť deklarovala, že prestane spaľovať uhlie v roku 2023. „Čierne uhlie stále tvorilo v minulom roku v palivovom mixe 4,60 %. Spaľovanie hnedého uhlia dokonca vzrástlo zo 16,20 % v roku 2022 na 20,60 % v roku 2024,“ dodal Ivančo. Z významných ekologických projektov mešká napríklad investícia v Košiciach na využívanie tepla z projektu Geoterm, ktorá bola naplánovaná už na rok 2021, no stále nie je dokončená.
Spoločnosť MHTH stojí v súčasnosti pred strategickými rozhodnutiami vo vzťahu k nastaveniu optimálneho pomeru medzi výrobou tepla z vlastných zdrojov a budúceho podielu nakupovaného tepla. Bez dodávok tepla od externých dodávateľov holding nedokáže v dostatočnej miere zabezpečiť potrebný podiel obnoviteľných zdrojov energie. Očakáva sa, že podiel vyrobeného tepla vlastnou činnosťou klesne do roku 2028 na úroveň len 55 %.
