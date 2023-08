Najvyšší kontrolný úrad zaznamenal za prvý polrok vyše 270 podnetov

Bratislava 31. augusta (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR za prvý polrok tohto roku registroval viac ako 270 podnetov. Občania nimi riešia nespokojnosť s nehospodárnym nakladaním s peniazmi a majetkom obcí, miest a samosprávnych krajov. Taktiež upozorňujú na postup pri prideľovaní dotácií, ako aj na porušovanie zákona o verejnom obstarávaní. Až tretinu podaní tvoria žiadosti o kontrolu v oblastiach mimo zákonných možností NKÚ, informoval úrad vo štvrtok.



"Časté sú sťažnosti na starostov, občania upozorňujú na miestne prepojenia, klientelizmus a rodinkárstvo. Svoje podnety a žiadosti o kontrolu posielajú na nehospodárne nakladanie s financiami alebo majetkom samospráv. Viaceré z takýchto podaní NKÚ odstupuje na preverenie a riešenie hlavnému kontrolórovi obce či kraja," priblížil úrad.



Preveriť hospodárenie žiadajú podľa NKÚ občania aj v súvislosti so štátnymi a verejnými inštitúciami, často majú podozrenie z porušovania zákona o verejnom obstarávaní a nedodržiavania infozákona či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Aj napriek čoraz častejšie využívanej elektronickej forme komunikácie ešte stále dominuje posielanie listov. Za prvý polrok tohto roku ich prišlo 140. Neraz sa podávatelia na úrad obracajú aj opakovane.



Pomoc úradu vyhľadávajú aj hlavní kontrolóri obcí a miest či poslanci miestnych zastupiteľstiev, ktorí sa na naň obracajú so žiadosťou o kontrolu obce, či s konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa hospodárenia alebo účtovníctva. Opakovaným problémom je aj čerpanie rezervného fondu obcí. Problémom je napríklad ignorovanie práce hlavného kontrolóra obce zo strany starostu alebo kontrolórmi spochybňované nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obcí.



Viaceré podania, ktoré nie sú v kompetencii NKÚ, prišli v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) v otázkach nájmov pozemkov a nevydania pozemkov. Občania tiež žiadali preveriť katastrálne zápisy či stanovanie rôznych výšok poplatkov, ako je vodné a stočné či energie. Za prvý polrok tohto roku tvorilo takýto typ podaní až 35 %.



"Z kategórie neobvyklých podnetov prišlo podanie od občana, ktorý požadoval kontrolu všetkých svetiel v obytných domoch v meste z dôvodu úspory energií či žiadosť o zakázanie účasti niektorých politických strán vo voľbách, ako aj žiadosť o kontrolu herného plánu v lotérii. Iný občan chcel riešiť susedský spor pre postreky v záhrade. Na NKÚ sa ľudia obracajú aj so žiadosťami dotýkajúcimi sa súdnych rozhodnutí v rôznych občianskoprávnych sporoch, ako aj riešenia ťažkých osobných, rodinných situácií," doplnil úrad.



Úrad upozornil, že v jeho kompetencii nie sú majetkové a dedičské spory, odtiahnutie áut a pokuty, platby za energie a telefón, pracovnoprávna agenda, správne konania iných úradov či správcovské spoločnosti bytov.