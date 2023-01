Najvyšší správny súd potvrdil rozhodnutie pri nákupe nájomných bytov

Bratislava 19. januára (TASR) – Najvyšší správny súd SR už v jednom prípade potvrdil správnosť rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o udelení pokuty samosprávam za porušenie zákona pri nákupe nájomných bytov. Vo štvrtok o tom informoval ÚVO s tým, že výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní na nákup a prenájom sa týka iba existujúcich stavieb. Pokutu za porušenie zákona ÚVO uložil viacerým samosprávam.



Súd podľa ÚVO skonštatoval, že mesto Šaľa dalo spoločnosti Innovia na základe nájomnej zmluvy pozemky, na ktorých sa uskutočnila výstavba bytových domov so sociálnymi bytmi. Mesto sa v zmluvách zaviazalo, že bytové domy so sociálnymi bytmi nadobudne do svojho vlastníctva a určilo podmienky v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.



Mesto sa uzatvorením zmlúv vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Kľúčová bola kombinácia zmlúv medzi mestom Šaľa a Innovia. Mesto zadalo zákazku na uskutočnenie stavebných prác nájomných bytov, ktoré v čase podpisu zmlúv neexistovali, a to bez použitia akéhokoľvek zo súťažných postupov upravených zákonom o verejnom obstarávaní.



"Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní na nákup a prenájom sa týka iba existujúcich stavieb. Nie je ju možné využiť vtedy, keď verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s iným subjektom a následne si stavbu verejný obstarávateľ danej výnimky odkúpi," uviedlo ÚVO. Úrad upozornil, že ide o účelové vyhýbanie sa verejnému obstarávaniu stavebných prác. Takýto postup je podľa ÚVO nezákonný.



Predseda ÚVO Peter Kubovič zdôraznil, že pri obstarávaní nájomných bytov a s tým súvisiacim uplatnením výnimky podľa zákona o verejnom obstarávaní je potrebné skúmať proces nadobudnutia nájomných bytov ako celok. Zároveň je podľa neho nutné sledovať úkony vykonané pred nadobudnutím nájomných bytov, aby nedošlo k obchádzaniu zákona nezákonným aplikovaním výnimky.