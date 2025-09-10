< sekcia Ekonomika
Najvyšší súd EÚ potvrdil označenie udržateľné v prípade plynu a jadra
Environmentálne skupiny spochybnili tiež označenie zemného plynu a jadrovej energie za zelené zdroje energie zo strany Európskej komisie.
Autor TASR
Luxemburg/Viedeň 10. septembra (TASR) - Najvyšší súd Európskej únie (EÚ) v stredu potvrdil rozhodnutie Európskej komisie udeliť označenie „udržateľné“ v prípade investícií do zemného plynu a jadrovej energie a zamietol sťažnosť Rakúska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Európska komisia v roku 2022 ignorovala protesty aktivistov aj nesúhlas vo vlastných radoch s udelením označenia „udržateľné financovanie“ investíciám do plynu aj jadrovej energie.
EÚ argumentovala, že obe tieto oblasti zohrávajú úlohu ako čistejšie zdroje energie počas prechodu na budúcnosť s nulovými emisiami uhlíka. Rakúsko, ktoré je ostro proti jadrovej energii, však toto rozhodnutie napadlo na súde, pričom jeho vláda poukázala na obavy o bezpečnosť a neistotu ohľadom toho, ako nakladať s jadrovým odpadom.
Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) však rozhodol, že Komisia „neprekročila“ svoje právomoci a „mala nárok“ na tento názor vo svojej takzvanej „taxonómii“. Súd „schvaľuje názor, že hospodárske aktivity v sektoroch jadrovej energie a fosílnych plynov môžu za určitých podmienok podstatne prispieť k zmierňovaniu klimatickej zmeny a adaptácii na ňu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Rakúsky minister klímy Norbert Totschnig vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP označil rozhodnutie súdu za „veľmi poľutovaniahodné“. Rakúsko je ostro proti jadrovej energii odvtedy, čo bezprecedentné hlasovanie jeho obyvateľov v roku 1978 zabránilo spusteniu prevádzky jeho jedinej jadrovej elektrárne, ktorá mala byť prvou z niekoľkých.
