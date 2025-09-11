< sekcia Ekonomika
Súd EÚ zrušil rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci pre elektráreň Paks
Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Autor TASR
Luxemburg/Paks 11. septembra (TASR) - Najvyšší súd Európskej únie (EK) vo štvrtok vyhlásil rozhodnutie Európskej komisie (EK) o povolení štátnej podpory na výstavbu dvoch reaktorov v jadrovej elektrárni Paks v Maďarsku za neplatné. Vyhovel tak sťažnosti Rakúska, ktoré napadlo postup Komisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rakúsko správne argumentovalo, že Komisia mala preskúmať, či priame zadanie zákazky na výstavbu dvoch nových jadrových reaktorov ruskej spoločnosti bolo v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti verejného obstarávania, vysvetlil Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). Rozhodnutie Komisie pôvodne potvrdil nižší Všeobecný súd EÚ. Ten v novembri 2022 zamietol sťažnosť Rakúska proti štátnej pomoci, ktorú Maďarsko poskytlo na dva nové reaktory v elektrárni Paks II.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Na výstavbe nových blokov sa dohodol maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014. Moskva na projekt poskytla aj pôžičku vo výške 10 miliárd eur. Realizácia projektu v hodnote 12,5 miliardy eur sa dlhodobo odkladá.
Rakúsko správne argumentovalo, že Komisia mala preskúmať, či priame zadanie zákazky na výstavbu dvoch nových jadrových reaktorov ruskej spoločnosti bolo v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti verejného obstarávania, vysvetlil Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). Rozhodnutie Komisie pôvodne potvrdil nižší Všeobecný súd EÚ. Ten v novembri 2022 zamietol sťažnosť Rakúska proti štátnej pomoci, ktorú Maďarsko poskytlo na dva nové reaktory v elektrárni Paks II.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Na výstavbe nových blokov sa dohodol maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014. Moskva na projekt poskytla aj pôžičku vo výške 10 miliárd eur. Realizácia projektu v hodnote 12,5 miliardy eur sa dlhodobo odkladá.