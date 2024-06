Najvyšší súd v USA zablokoval urovnanie so spoločnosťou Purdue Pharma

Washington 27. júna (TASR) - Najvyšší súd v USA zablokoval miliardové mimosúdne urovnanie súvisiace s kauzou hromadného predpisovania liekov proti bolesti farmaceutickej firmy Purdue Pharma. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že kontroverzný základný aspekt dohody o platobnej neschopnosti americkej farmaceutickej firme je protiprávny. Dlhoročným majiteľom spoločnosti, rodine Sacklerovcov, síce ukladal povinnosť zaplatiť až 6 miliárd dolárov (5,61 miliardy eur), zároveň by ich ale oslobodil od ďalšej zodpovednosti v zmysle občianskeho práva.



Sacklerovci osobne nepodali žiadosť o vyhlásenie konkurzu a ani "nesúhlasili s tým, že by v prospech obetí opiátov vyložili na stôl takmer všetok svoj majetok", napísal v odôvodnení rozhodnutia predseda Najvyššieho súdu Neil Gorsuch. "Napriek tomu sa usilujú o zamietnutie širokej škály súčasných a budúcich nárokov voči nim vrátane nárokov súvisiacich s podvodom a úmyselným poškodením na zdraví," dodal vo vyhlásení.



Rodina Sacklerovcov čelí obvineniu z predaja lieku proti bolesti Oxycontin s použitím bezohľadných a agresívnych metód, pričom zatajovala nebezpečenstvo vzniku závislostí. Miliardová platba vyjednaná s vládami viacerých štátov USA a individuálnymi žalobcami má slúžiť obetiam a ich rodinám, ako aj na boj proti opiátovej epidémii v krajine.



V rámci dohody by Sacklerovci zaplatili miliardovú platbu a vzdali by sa kontroly nad spoločnosťou, výmenou za to by ale boli chránení pred prípadnými ďalšími súdnymi konaniami. Práve na tento aspekt sa zameralo rozhodnutia Najvyššieho súdu. Aký bude ďalší postup v otázke možného mimosúdneho urovnania, zatiaľ nie je jasné.



Liečivá na báze opiátov tlmia bolesť, s ich užívaním je však spojené vysoké riziko vzniku závislosti. Podľa amerických úradov viedlo ich nadmerné užívanie v USA v posledných rokoch k státisícom úmrtí v dôsledku predávkovania.



(1 EUR = 1,0689 USD)