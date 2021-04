Najvyšší ústavní činitelia podpísali sprievodný list k plánu obnovy

Bratislava 28. apríla (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) v stredu podpísali sprievodný list k Plánu obnovy a odolnosti SR adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Slávnostný podpis listu sa uskutočnil krátko po schválení plánu obnovy vládou.



Dokument prináša reformy a investície v hodnote 6,6 miliardy eur, ktoré bude Slovensko čerpať z EÚ. Najobjemnejší balík spomedzi piatich hlavných oblastí má ísť na zelenú ekonomiku, za ňou nasleduje oblasť zdravia. Ďalšími oblasťami, s ktorými dokument počíta, sú efektívna verejná správa a digitalizácia, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie. Plán je treba oficiálne predložiť Európskej komisii (EK) do 30. apríla tohto roka.



Plán obnovy je súčasťou spoločnej reakcie členských štátov Európskej únie (EÚ) na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Reformy aj investície sa majú uskutočňovať v rokoch 2021 - 2026. Plán obnovy musí spĺňať určité požiadavky z európskej úrovne. Jeho súčasťou musia byť aj reformy a má byť v súlade s odporúčaniami, ktoré dala Slovensku EK. Na zelenú transformáciu musí ísť 37 % celkovej alokácie, na digitálnu 20 %. Plán obnovy má zároveň napĺňať princíp "do no significant harm", teda "výrazne nenarušiť".