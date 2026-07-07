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Najvyšší zisk za rok 2025 dosiahli Slovenské elektrárne
Firmou s najväčšími tržbami zostala bratislavská automobilka Volkswagen, napriek ich zníženiu o skoro pol miliardy.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Najvyšší zisk medzi firmami v SR vlani dosiahli Slovenské elektrárne, ktorých čistý zisk bol takmer 980 miliónov eur. Firmou s najväčšími tržbami zostala bratislavská automobilka Volkswagen, napriek ich zníženiu o skoro pol miliardy. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Finstat, ktorá porovnávala 294.546 firiem na základe ich účtovných závierok za rok 2025.
Firmou s druhým najvyšším čistým ziskom je Kia Slovakia, ktorá zarobila vyše 451 miliónov eur. Nasleduje SPP Infrastructure s 278-miliónovým ziskom. Najväčšiu stratu, naopak, v roku 2025 dosiahla firma Arca Investments (60 miliónov eur), druhá v rebríčku je tatranská spoločnosť cestovného ruchu Tatry Mountain Resorts so stratou 58 miliónov eur. Trojku najstratovejších firiem v roku 2025 uzatvára košický oceliar U. S. Steel Košice, ktorý dosiahol stratu 56 miliónov eur.
Najvyšší rast tržieb zaznamenalo odvetvie sprostredkovania, a to o vyše 38 %. Dôvodom bolo strojnásobenie tržieb spoločnosti MSM Export, ktorá mala v roku 2025 tržby vyše 1,8 miliardy eur. Ide o spoločnosť zo zbrojárskeho priemyslu. Druhým najrastovejším odvetvím boli telekomunikácie, v ktorých tržby medziročne vzrástli o 19 %. Časť skoku však podľa analytika Finstatu Martina Lindáka spôsobilo skreslenie dát spojené so založením sesterskej spoločnosti Slovak Telekom.
Tretie v rebríčku rastu tržieb boli služby, ktoré vzrástli o 18 % oproti roku 2024. Výrazne k tomu prispela ZSSK THU, dcéra Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorej tržby vyskočili z 342.000 eur na vyše 18 miliónov eur. Podľa výročnej správy bola založená na zabezpečenie realizácie projektov výstavby a modernizácie pracovísk technicko-hygienickej údržby.
Tržby, naopak, o 15 % klesli v odvetví odevov a obuvi. Najviac ich stiahla firma ECCO Slovakia po zatvorení výroby v Martine. V odvetví hazardu tržby medziročne klesli o 4 % z dôvodu zatvorenia kasín, ale aj poklesu tržieb spoločnosti Banco Casino. O 4 % v medziročnom porovnaní klesli tržby aj v automobilovom priemysle. Dôvodom je pokles tržieb automobiliek Volkswagen a Kia.
Celkové tržby firiem na Slovensku medziročne vzrástli o 3,4 %. Zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vzrástol medziročne o 4,4 %, kým rok predtým sa tento ukazovateľ zvýšil až o 7,3 %. Čistý zisk rástol tempom 6,4 %, čo však skreslil predaj podielu holdingu Finhold (bývalého slovenského vlastníka výrobcu Horaliek). Bez ziskov tohto holdingu by bol nárast sumárneho čistého zisku 4,4 %.
Firmou s druhým najvyšším čistým ziskom je Kia Slovakia, ktorá zarobila vyše 451 miliónov eur. Nasleduje SPP Infrastructure s 278-miliónovým ziskom. Najväčšiu stratu, naopak, v roku 2025 dosiahla firma Arca Investments (60 miliónov eur), druhá v rebríčku je tatranská spoločnosť cestovného ruchu Tatry Mountain Resorts so stratou 58 miliónov eur. Trojku najstratovejších firiem v roku 2025 uzatvára košický oceliar U. S. Steel Košice, ktorý dosiahol stratu 56 miliónov eur.
Najvyšší rast tržieb zaznamenalo odvetvie sprostredkovania, a to o vyše 38 %. Dôvodom bolo strojnásobenie tržieb spoločnosti MSM Export, ktorá mala v roku 2025 tržby vyše 1,8 miliardy eur. Ide o spoločnosť zo zbrojárskeho priemyslu. Druhým najrastovejším odvetvím boli telekomunikácie, v ktorých tržby medziročne vzrástli o 19 %. Časť skoku však podľa analytika Finstatu Martina Lindáka spôsobilo skreslenie dát spojené so založením sesterskej spoločnosti Slovak Telekom.
Tretie v rebríčku rastu tržieb boli služby, ktoré vzrástli o 18 % oproti roku 2024. Výrazne k tomu prispela ZSSK THU, dcéra Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorej tržby vyskočili z 342.000 eur na vyše 18 miliónov eur. Podľa výročnej správy bola založená na zabezpečenie realizácie projektov výstavby a modernizácie pracovísk technicko-hygienickej údržby.
Tržby, naopak, o 15 % klesli v odvetví odevov a obuvi. Najviac ich stiahla firma ECCO Slovakia po zatvorení výroby v Martine. V odvetví hazardu tržby medziročne klesli o 4 % z dôvodu zatvorenia kasín, ale aj poklesu tržieb spoločnosti Banco Casino. O 4 % v medziročnom porovnaní klesli tržby aj v automobilovom priemysle. Dôvodom je pokles tržieb automobiliek Volkswagen a Kia.
Celkové tržby firiem na Slovensku medziročne vzrástli o 3,4 %. Zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vzrástol medziročne o 4,4 %, kým rok predtým sa tento ukazovateľ zvýšil až o 7,3 %. Čistý zisk rástol tempom 6,4 %, čo však skreslil predaj podielu holdingu Finhold (bývalého slovenského vlastníka výrobcu Horaliek). Bez ziskov tohto holdingu by bol nárast sumárneho čistého zisku 4,4 %.