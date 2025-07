Najvyššie mzdové očakávania majú po skončení školy absolventi IT

Bratislava 5. júla (TASR) - Najvyššie platové očakávania majú po skončení vysokej školy absolventi informatiky. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol na úrovni 1581 eur, takmer rovnako sú na tom aj absolventi strojárstva. V priemere o 20 eur menej očakávajú tí, ktorí vyštudovali technické zameranie. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.



„Čerství informatici najčastejšie ostávajú v odbore, ktorý vyštudovali. Medzi piatimi pozíciami, na ktoré reagovali najčastejšie, sú štyri z IT sektoru. Podobná situácia je u absolventov strojárstva. Naopak, absolventi prírodných a spoločenských vied, pedagogiky či teológie sa zaujímajú najmä o inzeráty, ktoré s ich vyštudovaným odborom vôbec nesúvisia,“ uviedla spoločnosť.



Najviac chcú zarábať absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol v hodnote 1627 eur. O 56 eur menej očakávajú absolventi maďarskej Univerzity J. Selyeho a zárobok 1537 eur mesačne si predstavujú tí, ktorí študovali na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Z analýzy tiež vyplynulo, že absolventi 25 fakúlt očakávajú viac ako priemerný základný plat zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a praxou do jedného roka, vo veku od 23 do 26 rokov, ktorý bol za posledných 12 mesiacov na úrovni 1494 eur.



Najvyšší priemerný ponúkaný plat v pracovných ponukách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je na pozície lekárov. „Úspešní študenti tohto zamerania tak majú právom vysoké očakávania. Na čele sú absolventi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v priemere očakávajú 1884 eur, tretích ‚najdrahších‘ absolventov má Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, ktorí si predstavujú o 50 eur nižší mesačný plat. Druhé najvyššie mzdové očakávania majú absolventi Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,“ dodala spoločnosť.