Najvyššiu splatnú daň z príjmu za minulý rok zaplatil Slovnaft

Bratislava 11. októbra (TASR) - Najvyššiu splatnú daň z príjmu zaplatila za rok 2022 spoločnosť Slovnaft, a to vo výške 628 miliónov eur. Na druhej priečke v rebríčku najväčších platcov splatnej dane z príjmu právnických osôb za rok 2022 sa umiestnila firma eustream a za ňou skončila Slovenská sporiteľňa. Celkovo slovenské firmy odviedli na splatnej dani z príjmu za minulý rok 4,373 miliardy eur, čo je medziročne nárast o viac ako jednu miliardu eur. Informovala o tom Miriama Pudišová zo spoločnosti FinStat.



Uhradená splatná daň spoločnosti Slovnaft za minulý rok vo výške 628 miliónov eur patrí podľa FinStatu medzi historicky najvyššiu splatnú daň z príjmu. "Je to z dôvodu nariadenia Rady Európskej únie o mimoriadnom zásahu na riešenie vysokých cien energií, v rámci ktorého musel Slovnaft uhradiť dočasný solidárny príspevok, ktorý bol vo výške takmer 520 miliónov eur. V opačnom prípade by jeho výška splatnej dane bola na úrovni 108 miliónov eur," uviedla Pudišová. Ako dodala, Slovnaft za minulý rok zaznamenal tržby vo výške šiestich miliárd eur, čím dosiahol tretie najvyššie tržby v roku 2022 a so ziskom 415 miliónov eur dosiahol druhý najlepší zisk za minulý rok.



Druhú najvyššiu splatnú daň z príjmu uhradila firma eustream, a to 111 miliónov eur. Za ňou skončila Slovenská sporiteľňa s výškou splatnej dane 71,6 milióna eur. Naopak, Slovenské elektrárne, ktoré v minulosti patrili k významným platcom splatnej dane, pre vyššie prevádzkové náklady dosiahli vlani stratu 217 miliónov eur. Ich splatná daň z príjmu za minulý rok klesla na záporných 22 miliónov eur.



"Kumulovane najvyššiu splatnú daň uhradili firmy v odvetví veľkoobchod, 386 miliónov eur, neberúc do úvahy odvetvie chémia a plasty, ktoré je ovplyvnené obrovskou splatnou daňou z príjmu spoločnosti Slovnaft," priblížila Pudišová. Veľkoobchod zároveň podľa FinStatu dosiahol aj najväčší medziročný nárast vo výške uhradenej splatnej dane, a to až o 67,5 milióna eur.



Naopak, odvetvie energia a ťažba medziročne pokleslo vo výške splatnej dane z príjmu o 74 miliónov eur na úroveň 248,7 milióna eur. "Významnú rolu zohráva spomínaný pokles splatnej dane spoločnosti Slovenské elektrárne," doplnila Pudišová.