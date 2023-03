Najvyššiu vzdelanostnú úroveň v SR majú mladí ľudia, najmä ženy

Bratislava 2. marca (TASR) - Najvyššiu vzdelanostnú úroveň v SR majú mladí ľudia, predovšetkým ženy. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR, ktorú vypracovala spoločnosť Trexima Bratislava.



"Vo všeobecnosti majú mladšie generácie vyššiu vzdelanostnú úroveň," uviedla Stauder. Štúdia pripomína, že v minulosti bola odlišná dostupnosť vysokoškolského vzdelania.



Pokles vzdelanostnej úrovne s narastajúcim vekom je pri zástupcoch pohlaví mierne odlišný. Mladšie ženy sú výrazne vzdelanejšie ako muži, keďže v kategóriách do 34 rokov je rozdiel vzdelanostnej úrovne v prospech žien na úrovni šiestich percentuálnych bodov (p. b.), vyčíslila hovorkyňa.



S pribúdajúcim vekom sa tento rozdiel medzi pohlaviami znižuje, až sa napokon pri vekovej kategórii 60 až 64 rokov vzdelanostná úroveň vyrovná. Vo vyšších vekových kategóriách potom dominujú muži, keď napríklad vo vekovej kategórii 95 a viac rokov je rozdiel vzdelanostnej úrovne 12 p. b. v prospech mužov. "To je možné sčasti vysvetliť odlišným spoločenským postavením mužov a žien v minulosti," zdôvodnila Stauder.



Maximálnu vzdelanostnú úroveň mali predminulý rok tri skupiny zamestnaní, a to vysokoškolskí učitelia, veterinárni lekári a lekári. O jeden percentuálny bod nižšiu vzdelanostnú úroveň vidieť v skupinách učitelia v stredných školách, špecialisti v oblasti práva a dôstojníci ozbrojených síl. "V týchto skupinách je vzdelanie priam nutným predpokladom výkonu daného zamestnania," uviedla hovorkyňa.



"Z pohľadu pohlavia nájdeme výraznejšie odlišnosti vo vzdelanostnej úrovni v niektorých skupinách zamestnaní," doplnila Stauder. Výrazne vyššiu vzdelanostnú úroveň majú muži napríklad medzi odbornými pracovníkmi v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky, kde je rozdiel šesť p. b. (muži 89, ženy 83).



Na opačnej strane spektra sú skupiny zamestnaní, v ktorých majú výraznejšie vyššiu úroveň vzdelania ženy. Takými sú napríklad špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny, kde je rozdiel desať p. b. (ženy 88, muži 78) či odborní pracovníci vo verejnej správe s rozdielom sedem percentuálnych bodov (ženy 88, muži 81), uzavrela hovorkyňa.