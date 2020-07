Najvyťaženejšia colná pobočka na Slovensku je v bratislavskom prístave

Bratislava 1. júla (TASR) – Pobočka colného úradu (PCÚ) Bratislava Prístav odviedla vlani do štátneho rozpočtu 600 miliónov eur a v tomto roku po poklese v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 to bolo 200 miliónov eur. To ju radí na prvé miesto v porovnaní výberov colného dlhu. Informovala o tom v stredu hovorkyňa colného úradu Drahomíra Adamčíková.



Colná pobočka vybavuje dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov železničnou, kamiónovou i lodnou dopravou a sídli v priestoroch spoločnosti Slovenská plavba a prístavy. Za prvenstvo vo výbere cla a daní vďačí PCÚ Bratislava Prístav najmä veľkým spoločnostiam, ako sú Slovnaft, CCS – Cargo Customs Service, Rail Cargo operator – CSKD či Gerlach European Customs Services. Tie sa zaraďujú medzi najväčších pravidelných platcov cla, DPH a spotrebných daní.



Výhodou tohto colného pracoviska je, že je cezeň možné dovážať ťažké nadrozmerné zásielky. Slovenská plavba a prístavy má totiž vo svojich priestoroch špeciálny trimodálny prekladiskový úsek vybavený žeriavom na prekládku a nakládku takéhoto druhu tovaru a zároveň je jediný svojho druhu na toku Dunaja.



Colníci v bratislavskom prístave riešili v minulom roku aj viacero tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Išlo napríklad o 8636 párov športovej obuvi, 38.850 kusov parfumov rôznych svetových značiek či značkové pomôcky na cvičenie. Falšovaný tovar našli príslušníci finančnej správy v kontajneroch smerujúcich z Číny cez grécky prístav Pireus na Slovensko.