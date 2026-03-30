Najvyťaženejšie vlaky sú počas sviatkov obsadené už na 75 %
ZSSK preto pristúpila k posilneniu dopravy.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Obsadenosť najvyťaženejších vlakov počas veľkonočných sviatkov dosiahla približne 75 %. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto pristúpila k posilneniu dopravy na najfrekventovanejších trasách. V pondelok o tom informovala ZSSK.
Zvýšený záujem o cestovanie počas Veľkej noci sa každoročne sústreďuje najmä na diaľkové expresné vlaky na trase Bratislava - Žilina - Košice, ako aj na medzinárodné spoje medzi Košicami a Mukačevom. Dopravca priebežne sleduje vývoj predaja a obsadenosť jednotlivých spojov, pričom najväčší nápor očakáva počas veľkonočného týždňa. Na trase Bratislava - Žilina - Košice je denne k dispozícii viac ako 17.500 miest, pričom počas sviatkov patrí medzi najvyťaženejšie v celej sieti dopravcu.
ZSSK preto pristúpila k posilneniu dopravy. Počas sviatočného obdobia pridá ďalšie vozne k 17 diaľkovým expresným vlakom. Ide o spoje, ktoré bývajú pravidelne posilňované najmä v exponovaných dňoch, ako sú piatky a nedele, a sú zahrnuté v platnom cestovnom poriadku.
