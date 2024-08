Najvyťaženejšie vlaky sú pred začiatkom školského roka

Bratislava 28. augusta (TASR) - Najvyťaženejšie vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú pred začiatkom školského roka naplnené aktuálne na 75 %. Dopravca v týchto dňoch posilní vlaky InterCity (IC) o ďalšie vozne. Pred začiatkom školského roka ZSSK takisto pridala na trate po celom Slovensku 33 posilových vlakov. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Pred začiatkom školského roka už tradične zaznamenávame vysokú vyťaženosť vlakov, pričom najviac cestujúcich využíva severnú trasu z Bratislavy do Košíc a vlaky z Košíc do Mukačeva. Najvyťaženejšie vlaky na celom Slovensku aktuálne dosahujú priemernú obsadenosť 75 %," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Železničný dopravca od stredy až do nedele (1. 9.) posilní sedem IC vlakov o celkovo osem klimatizovaných vozňov. Kapacita IC vlakov tak bude v týchto dňoch zvýšená o 592 miest. Zároveň bude až do pondelka (2. 9.) jazdiť na železničných tratiach v rámci Slovenska 33 posilových vlakov, z toho 12 expresných a 21 rýchlikov.



Cestujúcim ZSSK odporučila, aby si vopred zabezpečili cestovný lístok i miestenku. Zakúpiť ich môžu okrem pokladní aj v e-shope ZSSK, prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS správy.