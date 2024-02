Najzamestnávateľ: Absolútne víťazstvo Lidla

Bratislava 3. februára (OTS) - O prvenstve v jednotlivých kategóriách rozhodli hlasy externej verejnosti, ľudí pracujúcich v nominovanej spoločnosti a tiež audit odbornej poroty. Zohľadňovali sa tiež aktivity na podporu zamestnávateľskej značky. Po zohľadnení všetkých parametrov vzniklo poradie v jednotlivých kategóriách. Lidl po piaty raz zvíťazila v kategórií Obchod a služby. V tomto roku navyše ako jediná firma v súťaži uspela vo všetkých štyroch podkategóriách a Lidl sa stal absolútnym víťazom ankety.,“ povedala Zita Szlavikovics generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.Lidl Slovenská republika má aktuálne viac ako 6500 zamestnankýň a zamestnancov v 164 predajniach, troch logistických centrách a na centrále. Diskont je stabilným zamestnávateľom, ktorý priebežne vytvára nové pracovné miesta – v priemere ide o stovky nových pozícií ročne.Spoločnosť pravidelne prehodnocuje aj výšku platov svojich zamestnankýň a zamestnancov, pričom od januára 2024 ich mzdy opäť narástli. Za tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Okrem toho v Lidli odteraz nik nezarobí menej ako 1050 eur mesačne na plný úväzok. Zamestnávateľ zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Diskontný reťazec je taktiež dlhodobo úspešný aj v domácej ankete Najzamestnávateľ, v ktorej o víťazovi rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania.Jednou z výhod práce v Lidl Slovenská republike je aj šanca na kariérny rozvoj – voľné pracovné pozície obsadzuje diskont primárne z vlastných radov a podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a odteraz už päťnásobným víťazom domácej ankety najzamestnávateľ.Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.