Najžiadanejší podnájom v Rakúsku predstavuje 2-izbový byt za 740 eur

Viedeň 30. júna (TASR) - Dve izby, 61 štvorcových metrov a nájomné zhruba 740 eur. Tak vyzerajú najsledovanejšie inzeráty na podnájom v hlavných mestách rakúskych spolkových krajín. "Dve izby, kuchyňa, kúpeľňa. To je to, čo je najhľadanejšie. Pri tejto klasike naráža obrovský dopyt na príliš nízku ponuku v rakúskych mestách," cituje agentúra APA šéfa realitného portálu ImmoScout24 Markusa Dejmeka.



Portál analyzoval 64.000 inzerátov v hlavných mestách spolkových krajín za prvý polrok 2021, o ktoré bol najväčší záujem. Do analýzy boli zahrnuté byty s plochou od 23 do 150 štvorcových metrov s nájomným vrátane prevádzkových nákladov v rozpätí od 150 do 2500 eur.