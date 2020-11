Najzraniteľnejší vo firmách v oblasti kyberbezpečnosti sú zamestanci

Bratislava 14. novembra (TASR) – Najzraniteľnejším miestom vo firmách v oblasti kyberbezpečnosti sú zamestnanci. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky. Pracovníci sú totiž vstupným bodom do firemných IT systémov a ľudské pochybenie je zodpovedné za väčšinu kybernetických incidentov.



"Až 78 % spoločností pripustilo, že ich zamestnanci za posledných 12 mesiacov nevedome vystavili firemné dáta riziku," uviedli experti spoločnosti. Priemerné globálne náklady na jedno bezpečnostné narušenie sa vyšplhali do výšky zhruba 3,3 milióna eur, vyčíslili experti. Čoraz viac zamestnávateľov preto chápe, že neustále vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré môže zmeniť ich postoje a správanie sa, môže byť krokom, ktorý ochráni ich podnikanie aj IT systémy.



Vzdelávanie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti môže vo firmách podľa expertov výrazne znížiť počet kybernetických incidentov spôsobených ľudským pochybením. "Platí to najmä vtedy, pokiaľ máme na pamäti, že bezpečnostné IT tímy sa obávajú najmä phishingových útokov na zákazníkov, ktoré sú zároveň aj hlavnou výzvou v oblasti kybernetickej bezpečnosti špecifickou najmä v tomto roku," dodali experti s tým, že tento typ útoku je hlavnou obavou pre 50 % malých a stredných podnikov a 49 % veľkých podnikov.



Ako pripomenuli experti spoločnosti, dôraz na kybernetickú bezpečnosť vo firmách rastie. Mnoho organizácií má zabezpečenú lepšiu ochranu svojej IT štruktúry vďaka plošnému rozšíreniu pokročilých phishingových filtrov a firewallov. Posledný prieskum spoločnosti takisto odhalil, že napriek škrtom v IT rozpočtoch zostáva kybernetická bezpečnosť vo firmách investičnou prioritou. V rámci malých a stredných podnikov podiel investícií do kyberbezpečnosti na celkových IT výdavkoch vzrástol z 23 % v roku 2019 na 26 % tento rok. Zvýšenie tohto podielu zaznamenali aj veľké podniky, a to z 26 % vlani na 29 % v roku 2020.