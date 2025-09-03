Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nákladná doprava je jednou z najväčších výziev elektromobility

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Centrum priblížilo, že podiel registrácií nových naftových nákladných vozidiel v roku 2024 prevýšil 95 %, zatiaľ čo kamióny na elektrinu predstavovali len 2,3-percentný podiel.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - V krajinách Európskej únie bolo vlani zaregistrovaných 7516 nových elektrických nákladných vozidiel s externým nabíjaním a hmotnosťou nad 3,5 tony, čo predstavuje pokles o 4,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Elektrifikácia nákladnej dopravy predstavuje jednu z najväčších výziev v oblasti elektromobility, uviedlo v stredu Centrum dopravného výskumu.

Centrum priblížilo, že podiel registrácií nových naftových nákladných vozidiel v roku 2024 prevýšil 95 %, zatiaľ čo kamióny na elektrinu predstavovali len 2,3-percentný podiel. „Na Slovensku bolo minulý rok zaregistrovaných 25 nových elektrických nákladných vozidiel, zatiaľ čo v Česku aj Maďarsku 27 až v Poľsku až 98,“ povedal Lukáš Kadula z Centra dopravného výskumu.

Elektromobilita sa aktuálne podľa odborníkov osvedčuje najmä v intralogistike a mestskej doprave. Elektrifikácia kamiónovej dopravy však čelí výzvam, ako je obmedzená nabíjacia infraštruktúra, kratší dojazd a vysoké obstarávacie náklady oproti tradičným dieselovým vozidlám.

Aktuálnym riešením je podľa dopravcov HVO100, ekologické biopalivo z prečisteného kuchynského oleja a rastlinných tukov. „Z nášho pohľadu je najlepšie prechodné a krátkodobé riešenie práve biopalivo HVO100 hlavne preto, že sa dá využiť už existujúca infraštruktúra a vozidlá,“ skonštatoval Marián Budzel z Raben logistics Slovakia.

Odborníci priblížili, že spotreba HVO100 je veľmi podobná bežnej nafte. V porovnaní s bežnými fosílnymi palivami má potenciál znížiť emisie skleníkových plynov až o 85 %. Okrem toho by malo HVO100 produkovať menej pevných častíc (PM) a oxidov dusíka (NOx), čím by malo zlepšovať kvalitu ovzdušia. Jeho obstarávacia cena je vo všeobecnosti drahšia ako pri nafte, a to až o 5 % - 50 % v závislosti od krajiny, dodali odborníci.
