Nákladní prepravcovia pre rast ceny nafty žiadajú o vládnu pomoc
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. marca (TASR) - Nemecké združenie cestnej nákladnej dopravy varuje, že prudký rast cien nafty predstavuje veľkú záťaž pre dopravný sektor a žiada vládu o pomoc. Od začiatku vojny v Iráne sa totiž cena nafty v Nemecku zvýšila o približne 40 centov za liter, uviedol šéf nemeckého Spolkového združenia cestnej nákladnej dopravy, logistiky a odpadového hospodárstva (BGL) Dirk Engelhardt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pri 10.000 kilometroch mesačne a spotrebe paliva 30 litrov na 100 kilometrov to vedie k dodatočným nákladom vo výške približne 1200 eur na nákladné auto, povedal Engelhardt. Pre flotilu 50 vozidiel to predstavuje viac ako 700.000 eur ročne. „Je logické, že skôr či neskôr by to mohlo mať vplyv na spotrebiteľské ceny,“ konštatoval Engelhardt.
Na zabezpečenie likvidity spoločností a hladké fungovanie dodávateľských reťazcov sú potrebné rýchle opatrenia, ktorých súčasťou nie je veľa byrokracie, vyhlásil Engelhardt. Zabráneniu platobnej neschopnosti malých a stredných dopravných podnikov by podľa šéfa BGL pomohol strop na ceny nafty. Ďalším opatrením by mohlo byť napríklad vrátenie poplatkov za emisie CO2 pri nafte alebo pozastavenie vyberania príplatku za emisie CO2 v rámci mýta za nákladné vozidlá. Dôležité je, aby opatrenia boli cielené a aby sa priamo dostali k dopravným spoločnostiam, poznamenal Engelhardt.
