Nákladovosť výberu za mýtny systém sa má znížiť pod 15 %

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ambíciou vlády je znížiť do roku 2024 nákladovosť výberu mýta pod 15 %, pričom neskôr by mala klesnúť pod desať percent. Oznámili to na stredajšej tlačovej konferencii premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Zároveň v stredu popoludní majú byť podľa nich oznámené výsledky verejných obstarávaní na dodávku nového mýtneho systému a taktiež mýtnych služieb.



Cieľom vlády je znížiť percentuálnu nákladovosť systému, respektíve znížiť percento, aké je vyplácané z jedného predaného eura poskytovateľovi mýtneho systému. "Ak pôjde všetko dobre, tak ešte v priebehu tohto mesiaca podpíšeme zmluvu s dodávateľom nového mýtneho systému. Tento krok vedie k tomu, aby nový mýtny systém vedel byť plnohodnotne funkčný a implementovaný v priebehu 12 až 13 mesiacov od podpisu zmluvy," uviedol Lančarič.



Verejné obstarávanie na dodávku mýtneho systému a mýtnych služieb sú podľa ministra dve rozdielne veci. "Jedna je IT platforma a druhá sú takzvané meracie OBU jednotky a úsek služieb zákazníkom," dodal Lančarič.



Na budúcu stredu (16. 8.) je podľa Ódora a Lančariča dohodnuté stretnutie v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde sa podľa premiéra budú rozprávať o možných rizikách spustenia systému a o tom, čo treba spraviť, aby bol mýtny harmonogram dodržaný.



Ďalšou fázou je podľa Lančariča odkúpenie časti spoločnosti SkyToll, od ktorej majú prebrať približne 190 zamestnancov, informačný systém a vozidlá. "Toto celé bude zaintegrované do nového operátora, ktorý bude medzičasom vyvíjaný a dúfame, že v septembri budúceho roka spustený," priblížil Lančarič. Očakávané hodnoty odkúpenia časti SkyTollu a náklady na vytvorenie nového mýtneho systému minister nešpecifikoval.



"Tým, že plánujeme odkúpiť istú časť tohto podniku, tak to sa musí odraziť aj v cene, o ktorej budeme rokovať," uviedol Ódor. Akú významnú časť SkyTollu plánujú odkúpiť, nepriblížil.



Slovensko sa zavedením Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) podľa Lančariča stane súčasťou európskeho mýtneho systému. Aktuálne podľa neho prebieha testovanie a akreditácia zatiaľ štyroch dodávateľov týchto služieb, pričom žiaden zo štyroch poskytovateľov EETS nebude mať výhodu, pretože svoje fungovanie spustia k 1. januáru 2024 naraz.



"Tento krok bude znamenať podstatný posun k nižšej nákladovosti, pretože náklady na týchto paneurópskych hráčov sú dramaticky nižšie, než na aké sme zvyknutí. Nie 50, ani 38 %, ktoré sme zdedili, ale 4,5 % od januára 2024 v tejto zložke," dodal Lančarič. Premiér dodal, že čím viac úkonov pôjde cez EETS, tým viac úspory pri nákladovosti systému očakávajú.



Autodopravcovia si budú môcť vybrať jedného zo štyroch operátov EETS systému, pričom o čo rýchlejšie prejdú na tento systém, o to rýchlejšie podľa ministra klesnú celkové náklady na výber mýta.



"Ak všetko to, čo je naplánované, teda mýtny systém, integrácia komerčných služieb a spolupráca s EETS, pôjde, ako má, tak SkyToll ako systém potrebovať nebudeme. Veľkú časť roku 2024 ho však ešte potrebovať budeme, lebo ešte nebude ukončený a implementovaný náš vlastný systém, ktorého produkcia sa začne až po ohlásení verejného obstarávania Národnou diaľničnou spoločnosťou," dodal.