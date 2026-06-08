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Náklady amerických aerolínií na palivo vzrástli v apríli o takmer 80 %
Ministerstvo v pondelok uviedlo, že celkové náklady amerických aerolínií na palivo dosiahli v apríli takmer 6,5 miliardy USD (5,63 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 8. júna (TASR) - Náklady amerických leteckých spoločností na palivo vzrástli v apríli medziročne o takmer 80 %. Doplatili na konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol koncom februára, keď USA a Izrael napadli Irán. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva dopravy.
Ministerstvo v pondelok uviedlo, že celkové náklady amerických aerolínií na palivo dosiahli v apríli takmer 6,5 miliardy USD (5,63 miliardy eur). V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 78 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa náklady zvýšili o 26 %.
Spoločnosti ako Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines a Southwest Airlines zároveň znížili spotrebu paliva. V porovnaní s marcom ju zredukovali zhruba o 2,6 %. Spomínané aerolínie zabezpečujú v USA približne 80 % všetkých letov.
V týchto dňoch Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktorého členmi je vyše 370 dopravcov podieľajúcich sa na svetovej leteckej doprave približne 85 %, oznámilo, že tento rok by zisky svetových aerolínií mali dosiahnuť zhruba 23 miliárd USD. To je výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá poukazovala na zisky na úrovni zhruba 41 miliárd USD. Navyše, je to prepad aj oproti roku 2025, v ktorom kombinovaný zisk leteckých spoločností dosiahol 45 miliárd USD.
(1 EUR = 1,154 USD)
Ministerstvo v pondelok uviedlo, že celkové náklady amerických aerolínií na palivo dosiahli v apríli takmer 6,5 miliardy USD (5,63 miliardy eur). V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 78 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa náklady zvýšili o 26 %.
Spoločnosti ako Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines a Southwest Airlines zároveň znížili spotrebu paliva. V porovnaní s marcom ju zredukovali zhruba o 2,6 %. Spomínané aerolínie zabezpečujú v USA približne 80 % všetkých letov.
V týchto dňoch Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktorého členmi je vyše 370 dopravcov podieľajúcich sa na svetovej leteckej doprave približne 85 %, oznámilo, že tento rok by zisky svetových aerolínií mali dosiahnuť zhruba 23 miliárd USD. To je výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá poukazovala na zisky na úrovni zhruba 41 miliárd USD. Navyše, je to prepad aj oproti roku 2025, v ktorom kombinovaný zisk leteckých spoločností dosiahol 45 miliárd USD.
(1 EUR = 1,154 USD)