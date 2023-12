Náklady čínskych firiem na výrobu solárnych panelov klesli o 42 %

Peking 14. decembra (TASR) - Náklady čínskych firiem na výrobu solárnych panelov za uplynulý rok klesli až o 42 %. To dáva tamojším výrobcom obrovskú výhodu oproti konkurentom z USA či z Európy. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnila spoločnosť Wood Mackenzie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dramatický pokles prichádza v čase, keď najväčší svetový výrobca solárnych panelov tento rok zvýšil výrobnú kapacitu. Aj Spojené štáty sa stimulmi snažia podporiť vlastnú výrobu solárnych panelov, ale americké firmy sa obávajú, že nové továrne by mohli byť neekonomické v porovnaní s výrobou v Číne.



Podľa analýzy spoločnosti Wood Mackenzie sa Čína podieľa až 80 % na globálnej výrobnej kapacite v oblasti solárnej energie.



V separátnej analýze Wood Mackenzie z minulého mesiaca sa uvádza, že Čína bude dominovať globálnemu solárnemu dodávateľskému reťazcu po väčšinu nasledujúceho desaťročia.



Náklady na výrobu panelov v Číne tento rok klesli na 15 amerických centov (13,90 eurocenta) za watt, čo je podľa správy viac ako 60 % pod cenou v USA, ktorá je približne 40 centov za watt. Pred rokom stáli čínske panely 26 centov za watt.



Podľa Wooda Mackenzieho sú výrobné náklady v Európe 30 centov za watt, kým v Indii 22 centov za watt.



(1 EUR = 1,0787 USD)