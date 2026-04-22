Náklady EÚ na energie súvisiace s vojnou v Iráne dosiahli 24 mld. eur
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Náklady Európskej únie na energie, vyplývajúce z vojny USA a Izraela proti Iránu, dosiahli od začiatku konfliktu 24 miliárd eur, vyhlásil v stredu európsky komisár pre energetiku Dan Jorgensen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Od začiatku konfliktu na Blízkom východe sa naše výdavky na dovoz fosílnych palív zvýšili o viac ako 24 miliárd eur. To je viac ako 500 miliónov eur denne. Tieto náklady pociťujú ľudia tu a teraz v domácnostiach a podnikoch po celej Európe,“ povedal eurokomisár na tlačovej konferencii v Bruseli.
Začiatkom apríla Jorgensen pre denník Financial Times uviedol, že Európa sa musí pripraviť na „dlhotrvajúci“ energetický šok a prídelový systém palív, pričom môže byť potrebné uvoľniť ešte viac ropy z núdzových rezerv.
