Náklady Francúzska na pôžičky prekonali náklady Španielska

Paríž 26. septembra (TASR) - Náklady francúzskej vlády na pôžičky prekonali vo štvrtok náklady Španielska, prvýkrát od roku 2006. To ukazuje, že investori sa obávajú vysokého deficitu verejných financií Francúzska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Výnos (alebo úroková sadzba) z desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov dosiahol vo štvrtok v skorých popoludňajších hodinách 2,94 %. To je o niečo viac než 2,93 % v prípade španielskeho ekvivalentu.



Španielsko naposledy zaplatilo za požičanie peňazí menej ako Francúzsko pred takmer 18 rokmi, v novembri 2006. Počas dlhovej krízy v eurozóne, pred vyše desiatimi rokmi, pritom Španielsko patrilo medzi južanské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré boli nútené prijať tvrdé úsporné opatrenia.



V súčasnosti však španielska ekonomika rastie oveľa rýchlejšie ako ekonomika Nemecka (najväčšia v EÚ) aj Francúzska (druhá najväčšia).



Rozpočtový deficit Francúzska by tento rok mohol prekročiť 6 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je dvojnásobok povoleného limitu v EÚ.



Novovymenovaný francúzsky minister financií Antoine Armand uviedol, že ide o "jeden z najhorších" deficitov v modernej histórii krajiny.



Politická situácia vo Francúzsku znervózňuje investorov od chvíle, keď prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné voľby. V tých po druhom kole v júli nezískala žiadna strana úplnú väčšinu.



Novú vládu na čele s konzervatívnym premiérom Michelom Barnierom vymenoval prezident len v sobotu (21. 9.).