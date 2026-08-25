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Náklady Japonska na obsluhu dlhu môžu vzrásť na rekordné hodnoty
Očakáva sa, že celkové požiadavky ministerstiev a štátnych inštitúcií na budúcoročný rozpočet presiahnu 130 biliónov jenov prvýkrát v histórii.
Autor TASR
Tokio 25. augusta (TASR) - Japonské ministerstvo financií odhaduje, že náklady na obsluhu dlhu vzrastú na budúci fiškálny rok zhruba o pätinu, pričom dosiahnu rekordných takmer 37 biliónov jenov. Takáto prognóza ešte zvyšuje tlak na už aj tak rozvrátené financie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu japonskej agentúry Kjódó.
Podľa najnovších odhadov ministerstva by v nasledujúcom fiškálnom roku 2027/2028, ktorý sa začína v apríli, mali náklady na obsluhu dlhu vzrásť v porovnaní so súčasným fiškálnym rokom o 17 % na rekordných 36,64 bilióna jenov (197,41 miliardy eur). Nárast odráža plány stanoviť predpokladanú úrokovú sadzbu na kalkuláciu nákladov na obsluhu dlhu v budúcom roku na 3,8 %, čo predstavuje 29-ročné maximum.
Očakáva sa, že celkové požiadavky ministerstiev a štátnych inštitúcií na budúcoročný rozpočet presiahnu 130 biliónov jenov prvýkrát v histórii. Na porovnanie, tento rok je to podľa Kjódó zhruba 122 biliónov jenov. Dôvodom je stále expanzívnejšia fiškálna politika japonskej vlády pod vedením premiérky Sanae Takaičiovej. Vláda napríklad plánuje do základného rozpočtu zapracovať aj výdavky, ktoré boli v minulosti často financované prostredníctvom mimoriadnych rozpočtov.
Finalizáciu rozpočtových požiadaviek očakáva vláda do konca augusta. Následne ich preskúma ministerstvo financií a zostaví návrh rozpočtu, ktorý by vláda mala schváliť v závere roka.
(1 EUR = 185,6 JPY)
Podľa najnovších odhadov ministerstva by v nasledujúcom fiškálnom roku 2027/2028, ktorý sa začína v apríli, mali náklady na obsluhu dlhu vzrásť v porovnaní so súčasným fiškálnym rokom o 17 % na rekordných 36,64 bilióna jenov (197,41 miliardy eur). Nárast odráža plány stanoviť predpokladanú úrokovú sadzbu na kalkuláciu nákladov na obsluhu dlhu v budúcom roku na 3,8 %, čo predstavuje 29-ročné maximum.
Očakáva sa, že celkové požiadavky ministerstiev a štátnych inštitúcií na budúcoročný rozpočet presiahnu 130 biliónov jenov prvýkrát v histórii. Na porovnanie, tento rok je to podľa Kjódó zhruba 122 biliónov jenov. Dôvodom je stále expanzívnejšia fiškálna politika japonskej vlády pod vedením premiérky Sanae Takaičiovej. Vláda napríklad plánuje do základného rozpočtu zapracovať aj výdavky, ktoré boli v minulosti často financované prostredníctvom mimoriadnych rozpočtov.
Finalizáciu rozpočtových požiadaviek očakáva vláda do konca augusta. Následne ich preskúma ministerstvo financií a zostaví návrh rozpočtu, ktorý by vláda mala schváliť v závere roka.
(1 EUR = 185,6 JPY)