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Náklady lesného hospodárstva SR v roku 2025 klesli o 7 %
Priame náklady na ťažobnú činnosť klesli medziročne o 3,4 % v dôsledku nižšieho objemu ťažby surového dreva.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Celkové náklady lesného hospodárstva SR v minulom roku dosiahli 1,089 miliardy eur. V medziročnom porovnaní klesli o asi 7 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„V druhovom členení nákladov mali najväčší podiel náklady na služby (42,4 %), čo svedčí o vzájomnej prepojenosti jednotlivých subjektov lesného hospodárstva SR. Osobné náklady mali podiel 20,9 %. Vysoký podiel nákladov u poskytovateľov služieb tvorili hlavne náklady na tovar (11,3 %). To svedčí o ich vysokej obchodnej aktivite,“ spresnil v správe agrorezort.
Materiálové náklady (11,4 %) zahŕňali podľa MPRV najmä náklady na pohonné látky a ostatné nevyhnutné materiálno-technické vybavenie. Odpisy mali v roku 2025 podiel 5,6 % z celkových nákladov u obhospodarovateľov lesa.
V roku 2025 klesli podľa zelenej správy priame náklady na pestovnú činnosť oproti roku 2024 o 24 %, čo bolo spôsobené najmä znížením objemu výkonov. Medziročne sa znížili náklady na čistenie plôch po ťažbe o 12 %, oplocovanie mladých lesných porastov o 4 % a ochranu mladých lesných porastov o 1 %.
Agrorezort v správe zdôraznil, že štát by mal naďalej systematicky uplatňovať vhodné finančné nástroje na čiastočnú úhradu nákladov na pestovnú činnosť, ktoré vznikajú pri poskytovaní verejnoprospešných služieb obhospodarovateľmi lesa a ktoré nie sú realizované prostredníctvom trhu, napríklad v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií.
„Priame náklady na ťažobnú činnosť klesli medziročne o 3,4 % v dôsledku nižšieho objemu ťažby surového dreva. V rámci ťažobnej činnosti sa medziročne zvýšila najmä cena výkonu ‚komplexná výroba sortimentov dreva‘ o 4,6 %, a to na 22,8 eura za meter kubický,“ dodalo v správe MPRV.
„V druhovom členení nákladov mali najväčší podiel náklady na služby (42,4 %), čo svedčí o vzájomnej prepojenosti jednotlivých subjektov lesného hospodárstva SR. Osobné náklady mali podiel 20,9 %. Vysoký podiel nákladov u poskytovateľov služieb tvorili hlavne náklady na tovar (11,3 %). To svedčí o ich vysokej obchodnej aktivite,“ spresnil v správe agrorezort.
Materiálové náklady (11,4 %) zahŕňali podľa MPRV najmä náklady na pohonné látky a ostatné nevyhnutné materiálno-technické vybavenie. Odpisy mali v roku 2025 podiel 5,6 % z celkových nákladov u obhospodarovateľov lesa.
V roku 2025 klesli podľa zelenej správy priame náklady na pestovnú činnosť oproti roku 2024 o 24 %, čo bolo spôsobené najmä znížením objemu výkonov. Medziročne sa znížili náklady na čistenie plôch po ťažbe o 12 %, oplocovanie mladých lesných porastov o 4 % a ochranu mladých lesných porastov o 1 %.
Agrorezort v správe zdôraznil, že štát by mal naďalej systematicky uplatňovať vhodné finančné nástroje na čiastočnú úhradu nákladov na pestovnú činnosť, ktoré vznikajú pri poskytovaní verejnoprospešných služieb obhospodarovateľmi lesa a ktoré nie sú realizované prostredníctvom trhu, napríklad v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií.
„Priame náklady na ťažobnú činnosť klesli medziročne o 3,4 % v dôsledku nižšieho objemu ťažby surového dreva. V rámci ťažobnej činnosti sa medziročne zvýšila najmä cena výkonu ‚komplexná výroba sortimentov dreva‘ o 4,6 %, a to na 22,8 eura za meter kubický,“ dodalo v správe MPRV.