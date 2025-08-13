< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Náklady lesného hospodárstva dosiahli 1,17 miliardy eur
V roku 2024 vzrástli podľa MPRV priame náklady na pestovnú činnosť oproti roku 2023 o 29,8 %, čo bolo spôsobené najmä zvýšením jednotkových cien.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Celkové náklady lesného hospodárstva SR v roku 2024 dosiahli 1,17 miliardy eur. V druhovom členení nákladov mali najväčší podiel náklady na služby (48,1 %), čo svedčí o vzájomnej prepojenosti jednotlivých subjektov lesného hospodárstva. Osobné náklady mali podiel 19,3 %. Uviedlo to v tzv. zelenej správe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za minulý rok.
„Vysoký podiel nákladov u poskytovateľov služieb tvorili hlavne náklady na tovar (18,8 %), čo svedčí o ich vysokej obchodnej aktivite. Materiálové náklady (14,9 %) zahŕňali najmä náklady na pohonné hmoty a ostatné nevyhnutné materiálno-technické vybavenie. Odpisy mali v roku 2024 podiel 5,1 % z celkových nákladov u obhospodarovateľov lesa. V porovnaní s rokom 2023 sa celkové náklady zvýšili o 0,7 %,“ spresnil agrorezort.
V roku 2024 vzrástli podľa MPRV priame náklady na pestovnú činnosť oproti roku 2023 o 29,8 %, čo bolo spôsobené najmä zvýšením jednotkových cien. Medziročne sa najvýraznejšie zvýšili náklady na čistenie plôch po ťažbe, oplocovanie mladých lesných porastov a umelú obnovu lesa.
Štát by mal podľa agroministerstva naďalej systematicky uplatňovať vhodné finančné nástroje na čiastočnú úhradu nákladov na pestovnú činnosť, ktoré vznikajú pri poskytovaní verejnoprospešných služieb obhospodarovateľmi lesa a ktoré nie sú realizované prostredníctvom trhu, napríklad v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPRV.
„Priame náklady na ťažobnú činnosť vzrástli medziročne o 10,3 %. V rámci ťažobnej činnosti sa medziročne zvýšila najmä cena výkonu ‚komplexná výroba sortimentov dreva‘ o 3,6 %, a to na 21,76 eura za kubický meter,“ dodalo MPRV.
