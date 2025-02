Náklady na dovolenku mimo eurozóny môže ovplyvniť aj výmenný kurz eura

Bratislava 9. februára (TASR) - Náklady na dovolenku do krajín mimo eurozóny môže zvýšiť či znížiť výmenný kurz eura k mene danej krajiny. Sila eura sa môže prejaviť v cenách zájazdov cestovných kancelárií aj v rozpočtoch individuálnych cestovateľov. Kde silné euro slovenským cestovateľom zlacní dovolenku a v ktorých krajinách si, naopak, priplatia, poradila globálna fintech spoločnosť XTB.



"Od začiatku roka 2024 zaznamenalo euro posilnenie voči viacerým menám. To znamená, že za našu menu môžeme získať viac zahraničnej meny, čo by nám malo umožniť nakúpiť viac spotrebných tovarov v zahraničí," uviedol analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



Z pohľadu sily eura sa podľa analytikov oplatí vycestovať do Brazílie, na turecké pláže či do Japonska. Naopak, za cestovateľské zážitky z Ameriky, Británie, ale aj Poľska si slovenskí cestovatelia aktuálne priplatia.



Oslabenie v posledných rokoch zaznamenala turecká mena, voči ktorej zaznamenalo euro vlani najvyšší nárast hodnoty. V minulom roku euro stúplo aj voči brazílskemu realu o takmer 12 %. Oslabenie voči euru zaznamenali aj meny Maďarska, Ruska, Kórey, Nového Zélandu či Japonska.



"Treba však zdôrazniť, že kurz nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim náklady na turizmus. Cenový vývoj (inflácia) v daných krajinách býva odlišný od situácie v eurozóne, čo ovplyvňuje reálne náklady na tovar a služby," pripomenul Nemky.



Doplnil, že pri zohľadnení kurzových zmien a zmien v spotrebných košoch pre obyvateľov eurozóny v porovnaní s predchádzajúcim rokom vychádza najlacnejšie dovolenka v Brazílii, kde by boli ceny o 8,5 % nižšie. O približne 5 % lacnejšie by mohla vychádzať dovolenka v Južnej Kórei alebo na Novom Zélande. Cenovo výhodnejšie oproti vlaňajšku by mohli byť aj Maďarsko a Švédsko.



Avšak pri medziročnom porovnaní kurzových zmien s infláciou podľa analytika vychádza dovolenka v Turecku drahšie, vyššie náklady sú aj v USA, Spojených arabských emirátoch či Poľsku.



Odborníci tiež radia, ako platiť v krajinách mimo eurozóny bezpečne a bez zbytočných poplatkov. Dobré je informovať sa o dostupnosti platieb kartou či o sieti bankomatov vo vybranej dovolenkovej destinácii. Lepšie je využiť na platby takzvané multimenové platobné karty, kde býva zmena meny najvýhodnejšia.



Bezpečnejšie je meniť eurá na lokálnu menu v bankách ako zmenárňach, výhodnejší môže byť výber z bankomatu. Odborníci odporúčajú radšej výber z debetnej karty, kreditné totiž podľa nich majú vyššie poplatky. Výhodnejšou možnosťou je tiež platba či výber hotovosti bez prepočtu.