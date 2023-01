Náklady na energie stúpli o stovky percent i bojnickým reštauratérom

Bojnice 19. januára (TASR) - Náklady na energie stúpli o stovky percent i podnikateľom v gastronómii v Bojniciach. Vyššie výdavky evidujú už za minulý rok. Oslovení podnikatelia sa zhodli, že zvýšené náklady do cien premietnuť nemôžu, prišli by totiž o zákazníkov.



Viazanosť zmluvy so Stredoslovenskou energetikou (SSE) skončila Panskému pivovaru v Bojniciach v roku 2021, vlani dostala reštaurácia nový cenník zálohových platieb i s novou cenou za megawatthodinu. "Viazanosť sme neuzatvárali, lebo sa nám zdala cena príliš vysoká, preto sme vyčkávali, čo sa bude diať na trhu. Aj napriek tomu, že sme v roku 2021 mali preplatok na energiách, dostali sme zvýšené zálohové platby. Teraz vo finálnom vyúčtovaní za rok 2022 nám prišiel dosť astronomický nedoplatok na to, že sme dosť malý podnik, a to viac ako 10.000 eur," povedala pre TASR Jana Pršová z Panského pivovaru.



Spotrebu energií v reštaurácii podľa nej ovplyvňuje, že si varia pivo. Ďalšie náklady tvorí chladenie piva, nevedia tak vypnúť energiu, aj keď sa všade pozhasína, vypne kúrenie a kuchyňa. "Spotreba však bola približne rovnaká, nezvyšovala sa. Ale navýšili sa nám markantne ceny," podotkla.



Prvé zálohové platby, ktoré pivovar podľa Pršovej dostal, boli oproti minulému roku trojnásobné, keďže však vláda schválila zastropovanie cien, v porovnaní s rokom 2022 budú nakoniec nižšie. "To by nám malo výrazne pomôcť, uvidíme však, ako to bude v realite," doplnila.



Reštaurácia o niečo zvýšila ceny ešte v septembri minulého roka, reagovala tak na nárast vstupných nákladov, ako je slad, voda i suroviny na varenie. "Nevieme to premietnuť do takej miery, ako by sme potrebovali, lebo aj zákazníci nie sú ochotní zaplatiť si až toľko za jedlo. Od polovice novembra cítime, že sú oveľa opatrnejší a chodia oveľa menej. Spôsobili to Vianoce i vyúčtovania za energie," priblížila Pršová. Reštaurácia si v minulosti požiadala o kompenzácie. V nadväznosti na šetrenie energiami pristúpila od začiatku mesiaca k zatvoreniu prevádzky počas nedelí.



Opatrenia na zníženie spotreby energií realizovala i Muzika restaurant, ktorej skončila platnosť zmluvy so SSE k 31. decembru 2022. "Ešte v roku 2018 som uzatvorili zmluvu na štyri roky, počas ktorých sme mali garantovanú cenu. V nízkej tarife som mal cenu do 40 eur za megawatthodinu (MWh), teraz mám nárast na 460 eur za MWh a vo vysokej tarife, nakoľko aj kúrime a klimatizujeme priestory elektrickou energiou, to narástlo z 86 eur za MWh na 700 eur MWh," spomenul pre TASR Andrej Lednický.



Zastropovanie cien energií sa reštaurácie podľa neho týka, netýkajú sa jej však nové preddavkové platby, nakoľko nie je zaradená v regulovaných cenách a má spotrebu vyššiu ako 30 MWh ročne. "Môžeme jedine dúfať, že štát dodrží slovo v tom, že bude refundovať prostriedky nad 199 eur. Musíme mať našetrené peniaze, stopnúť akékoľvek investície, míňanie peňazí na potrebné veci, aby sme vedeli zaplatiť preddavky. Z celkového obratu nám spotreba energií tvorila jedno alebo dve percentá, teraz je to jedna desatina," ozrejmil s tým, že peniaze, ktoré reštaurácia ušetrila znížením DPH na desať percent, a ďalšie navyše, dá na energie.