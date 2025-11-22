< sekcia Ekonomika
Náklady na jedlo na Deň vďakyvzdania budú nižšie ako vlani
Analýza AFBF odhalila, že v oblasti potravín stále pôsobí cenový tlak.
Autor TASR
Washington 22. novembra (TASR) - Americké domácnosti sa pripravujú na Deň vďakyvzdania na budúci štvrtok (27. 11.). Obchodníci majú pre nich dobré aj zlé správy. Tradičná pečená morka im na jednej strane odkrojí z rozpočtu na jedlo menej peňazí ako vlani, ale viaceré prílohy budú drahšie. Ukázal to prieskum amerického federálneho úradu pre poľnohospodárstvo (AFBF), ktorý zostavuje ceny potravín tradične podávaných na večeru počas Dňa vďakyvzdania. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Nákupný zozname AFBF zahŕňa položky ako moriak, suroviny na plnku, sladké zemiaky, rožky, hrášok, brusnice, tradičnú zeleninu, tekvicový koláč a ďalšie položky pre desať osôb, keďže k sviatočnému stolu rodiny pozývajú aj priateľov.
Celkovo by mala cena sviatočného jedla tento rok dosiahnuť v priemere 55,18 USD (47,90 eura), čo je o 5 % menej ako v roku 2024 a najnižšia cena od roku 2021. A to vďaka tomu, že maloobchodníci si tento rok účtujú za 16-kilogramovú morku v priemere o 16,3 % menej, ukázal najnovší prieskum cien sviatočných jedál.
Napriek poklesu bude však celková cena sviatočnej hostiny o 13 % vyššia ako cena „klasického jedla“. A tiež vyššia ako v roku 2019, počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa a predtým, ako pandémia ochorenia COVID-19 a neskôr energetická kríza pre vojnu na Ukrajine spôsobili prudký nárast inflácie.
Analýza AFBF odhalila, že v oblasti potravín stále pôsobí cenový tlak. To vyvoláva napätie v maloobchode, keďže spotrebitelia čoraz citlivejšie reagujú na ceny a obchody bojujú o udržanie si podielu na trhu. Najmä domácnosti s nízkymi príjmami prechádzajú na lacnejšie vlastné značky obchodov alebo sa presúvajú do diskontných predajní.
A hoci je morka lacnejšia, náklady na mnohé tradičné prílohy sú vyššie, keďže farmy zápasia s pretrvávajúcim nedostatkom ľudí a rýchlo rastúcimi mzdami v poľnohospodárstve. Imigračné opatrenia Trumpovej administratívy totiž najviac zasiahli hispánske komunity, ktoré sú tradičným zdrojom pracovnej sily v poľnohospodárstve. A obchodné spory Číny s inými krajinami viedli k zníženiu nákupov sójových bôbov z USA a zavedeniu ciel na mnoho dovážaných tovarov.
Farmársky úrad odhaduje náklady na sviatočné menu na Deň vďakyvzdania od roku 1986. Položky ako plnka a žemle boli tento rok lacnejšie na základe nižších cien pšenice, zatiaľ čo približne polovica ďalších potravín od roku 2024 zdražela, napríklad mrazený hrášok (17,2 %), sladké zemiaky (37 %) či čerstvá zelenina (61,3 %).
Ceny potravín sa stali v USA hlavnou politickou otázkou s blížiacim sa sviatkom Dňa vďakyvzdania. Trump, ktorý pred voľbami sľúbil ich zníženie, pociťuje tlak domácností postihnutých infláciou. Minulý týždeň preto zrušil vysoké clá, ktoré uvalil na stovky rôznych dovážaných potravín vrátane hovädzieho mäsa, banánov a kávy, po tom, ako jeho Republikánska strana utrpela prehru v prvých voľbách od jeho návratu do Bieleho domu v januári.
(1 EUR = 1,152 USD)
