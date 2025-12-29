< sekcia Ekonomika
Náklady na nezamestnanosť v Nemecku v roku 2024 vzrástli
Vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť IAB očakáva, že náklady v roku 2025 opäť vzrastú.
Autor TASR
Norimberg 29. decembra (TASR) - Náklady súvisiace s nezamestnanosťou dosiahli v Nemecku v roku 2024 približne 76,6 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená nárast o 12,6 % a zároveň ide o najvyššiu hodnotu od roku 2015. Dôvodom je výrazný nárast nezamestnanosti a vyššie sadzby v rámci programu základného sociálneho zabezpečenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje vládneho Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB).
Vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť IAB očakáva, že náklady v roku 2025 opäť vzrastú. Rozpočtové náklady súvisiace s nezamestnanosťou v roku 2024 predstavovali 1,77 % hrubého domáceho produktu krajiny. Platby poberateľom dávok v nezamestnanosti a základnej podpory, tzv. občianskeho príjmu (Bürgergeld), boli vo výške približne 47 miliárd eur. Okrem toho štát utrpel stratu približne 29,6 miliardy eur na chýbajúcich príjmoch z daní a odvodov. Základný príjem a súvisiace sociálne dávky, ako napríklad úhrada nákladov na ubytovanie a kúrenie, zaťažili verejné financie sumou 25,1 miliardy eur.
Vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť IAB očakáva, že náklady v roku 2025 opäť vzrastú. Rozpočtové náklady súvisiace s nezamestnanosťou v roku 2024 predstavovali 1,77 % hrubého domáceho produktu krajiny. Platby poberateľom dávok v nezamestnanosti a základnej podpory, tzv. občianskeho príjmu (Bürgergeld), boli vo výške približne 47 miliárd eur. Okrem toho štát utrpel stratu približne 29,6 miliardy eur na chýbajúcich príjmoch z daní a odvodov. Základný príjem a súvisiace sociálne dávky, ako napríklad úhrada nákladov na ubytovanie a kúrenie, zaťažili verejné financie sumou 25,1 miliardy eur.