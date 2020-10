Náklady na obchod medzi Britániou a EÚ budú vysoké aj po dohode

Frankfurt nad Mohanom 23. októbra (TASR) - Analytici nemeckej Deutsche Bank odhadujú, že náklady na obchod medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) budú vysoké, aj keď sa obom stranám podarí uzatvoriť dohodu do konca tohto roka. Dôvodom budú tzv. necolné prekážky.



„Clá tvoria iba malú časť nákladov na priamy obchod po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ,“ napísali analytici v poznámke. „Dôležitejšie bude rozšírenie necolných prekážok. Budú mať vplyv na obchod bez ohľadu na to, či Spojené kráľovstvo a EÚ budú obchodovať za prednostných podmienok alebo nie,“ spresnili.



Deutsche Bank očakáva, že Británia sa v nadchádzajúcich týždňoch dohodne s európskym blokom na obchodnej zmluve v štýle Kanady, ktorá sa označuje ako dohoda o voľnom obchode (FTA).



Aj takáto dohoda však skreše hrubý domáci produkt (HDP) Británie o 0,6 % a EÚ o 0,2 %.



V rámci Únie zasiahnu náklady na brexit najviac Maltu, Luxembursko a Írsko, zatiaľ čo „všetky štyri veľké ekonomiky eurozóny (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) budú čeliť podpriemerným nákladom“, uviedli analytici.



Skonštatovali tiež, že v ktoromkoľvek inom roku by obchodný šok z brexitu pravdepodobne vyústil do ročného poklesu HDP na oboch stranách Lamanšského prielivu. Ale vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ktorá zrazila na kolená ekonomiky na celom svete, teraz očakávajú, že v budúcom roku budú ekonomiky Spojeného kráľovstva aj hospodárstva EÚ rásť, či už s dohodou o obchode alebo bez nej, keďže sa budú zotavovať z recesie vyvolanej pandémiou.