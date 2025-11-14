< sekcia Ekonomika
Náklady na obsluhu britského dlhu prudko vzrástli
Vláda totiž údajne zrušila plán na zvýšenie dane z príjmu.
Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) - Náklady na obsluhu britského dlhu v piatok prudko vzrástli. Vláda totiž údajne zrušila plán na zvýšenie dane z príjmu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy desaťročných britských vládnych dlhopisov vyskočili až o 13 bázických bodov na 4,57 %. Neskôr zmazali časť ziskov a obchodovali sa na úrovni 4,498 %.
Dôvodom bola správa denníka Financial Times (FT) o zmene politiky v oblasti dane z príjmu. Ministerka financií Rachel Reevesová údajne neplánuje zvýšenie sadzby dane z príjmu. Toto zvýšenie, ktoré sa očakávalo, nie je podľa FT súčasťou jesenného rozpočtu, ktorý bude predložený koncom tohto mesiaca.
Britské akcie zareagovali na správu FT poklesom. Index FTSE 100 sa oslabil viac ako o 1 %, pričom najviac strácali bankové tituly.
