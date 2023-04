Náklady na optimalizáciu trate Prievidza - Jelšovce budú 479 mil. eur

Prievidza/Jelšovce 5. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v príprave modernizácie trate Prievidza - Jelšovce. Na úseku by mali vlaky v budúcnosti jazdiť vyššou rýchlosťou, projekt počíta i s obnovou súvisiacej infraštruktúry. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Úsek trate prechádza dvoma krajmi, Nitrianskym a Trenčianskym, a štyrmi okresmi - Nitra, Topoľčany, Partizánske a Prievidza, pripomenuli ŽSR v zámere.



Hlavným účelom je modernizácia zariadení železničnej infraštruktúry, ktoré sú už v nevyhovujúcom technickom stave, zabezpečenie dostatočného stupňa bezpečnosti železničnej dopravy vzhľadom na možnosti súčasných moderných zariadení elektrickej infraštruktúry, zefektívnenie prevádzky a údržby trate, zoptimalizovanie plynulosti dopravy minimalizáciou rýchlostných prepadov a zlepšenie možnosti bezbariérového prístupu.



Cieľom projektu je zlepšiť 66 kilometrov železničnej trate medzi Prievidzou a Nitrou - po Jelšovce. Optimalizáciou trate sledujú železnice zvýšenie bezpečnosti, plynulosti, interoperability, konkurenčnej schopnosti a ekonomickej efektívnosti železničnej dopravy, rovnako i zvýšenie maximálnej rýchlosti až do 120 kilometrov za hodinu.



ŽSR predpokladajú, že s realizáciou investície začnú v roku 2026, dokončia ju o tri roky neskôr. Rekonštrukcie chce spoločnosť realizovať po etapách, a to vzhľadom na ich celkový rozsah a investičné náklady. ŽSR chcú zabezpečiť investíciu už dlhodobo.



Celkové investičné náklady odhadol správca železničnej infraštruktúry na 479 miliónov eur bez DPH, financovanie chce riešiť kombinovane príspevkom zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a fondov Európskej únie.



Projekt ešte pred troma rokmi prešiel hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze. Ten skonštatoval, že investícia môže významne zlepšiť železničnú dopravu na tomto úseku.