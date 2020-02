Náklady na palivá znížili minuloročný zisk aerolínií Air France-KLM

Paríž/Amsterdam 20. februára (TASR) - Letecká spoločnosť Air France-KLM zaznamenala vlani pokles čistého aj prevádzkového zisku, keď do výsledkov aerolínií do veľkej miery zasiahli vysoké náklady na palivá. Spoločnosť zároveň varovala pred negatívnymi vplyvmi koronavírusu v Číne na jej výsledky v tomto roku.



Air France-KLM oznámila za rok 2019 čistý zisk 290 miliónov eur. To je o 130 miliónov eur menej než v roku 2018. Tržby vzrástli o 3,3 % na 27,2 miliardy eur, prevádzkový zisk však zaznamenal pokles takmer o 19 % na 1,14 miliardy eur.



Dôvodom bol výrazný rast nákladov na palivá. Náklady na pohonné látky dosiahli vlani 5,5 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast približne o 10 %. Aerolínie okrem toho poukázali aj na nepriaznivú situáciu na trhu nákladnej dopravy.



Čo sa týka súčasného roka, spoločnosť očakáva, že v dôsledku zrušenia viacerých letov do a z Číny koronavírus výrazne zhorší prevádzkové výsledky za obdobie od februára do konca apríla. Náklady na palivá by však mali v tomto roku klesnúť zhruba o 300 miliónov eur, očakáva Air France-KLM.