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Náklady na palivá zrazili zisk Air France-KLM v 2. kvartáli o vyše 70%
Pokles zaznamenal aj upravený prevádzkový zisk, prekonal však očakávania trhov.
Autor TASR
Paríž 30. júla (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM oznámila za 2. kvartál prepad zisku o viac než 70 %. Tržby pritom vzrástli o takmer desatinu. Výsledky spoločnosti výrazne ovplyvnili zvýšené náklady na letecké palivo po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. Pokles zaznamenal aj upravený prevádzkový zisk, prekonal však očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Čistý zisk aerolínií dosiahol v 2. štvrťroku 190 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 71 %. Tržby sa pritom zvýšili o 9,9 % na 9,27 miliardy eur. Podporil ich zvýšený dopyt cestujúcich, ktorých počet vzrástol o 3,9 % na 28,3 milióna. Spoločnosť však výrazne zvýšila náklady na palivo po tom, ako po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára ceny ropy a následne palív zaznamenali prudký rast.
Klesol aj prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky, tento ukazovateľ však prekonal očakávania analytikov. Dosiahol 484 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenal 736 miliónov eur. Analytici počítali s poklesom až na 327 miliónov eur.
Čistý zisk aerolínií dosiahol v 2. štvrťroku 190 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 71 %. Tržby sa pritom zvýšili o 9,9 % na 9,27 miliardy eur. Podporil ich zvýšený dopyt cestujúcich, ktorých počet vzrástol o 3,9 % na 28,3 milióna. Spoločnosť však výrazne zvýšila náklady na palivo po tom, ako po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára ceny ropy a následne palív zaznamenali prudký rast.
Klesol aj prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky, tento ukazovateľ však prekonal očakávania analytikov. Dosiahol 484 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenal 736 miliónov eur. Analytici počítali s poklesom až na 327 miliónov eur.