New York/Moskva 7. marca (TASR) - Náklady na poistenie dlhu ruskej vlády vzrástli na rekordné maximum po tom, čo prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorý umožňuje vyplatenie zahraničných veriteľov v rubľoch. To zvýšilo obavy z platobnej neschopnosti Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a CNBC.



Swapy úverového zlyhania (CDS) na poistenie ruských vládnych dlhopisov v hodnote 10 miliónov USD (9,15 milióna eur) na 5 rokov v pondelok stáli asi 5,8 milióna USD vopred a ďalších 100.000 USD ročne, čo signalizuje pravdepodobnosť okolo 80 %, že sa Rusko dostane do platobnej neschopnosti, uviedla spoločnosť ICE Data Services. Ešte pred týždňom predajcovia CDS požadovali vopred asi 4 milióny USD.



Podľa dekrétu ohláseného už minulý týždeň môže Moskva splácať cenné papiere denominované v iných menách rubľami. Niektoré medzinárodné dlhopisy umožňujú splátky v rubľoch, avšak dlhopisy, ktorých kupóny v celkovej hodnote 117 miliónov USD budú splatné 16. marca, nemajú túto možnosť. Investori sa obávajú, že ak ich Moskva splatí v rubľoch, aktivujú sa swapy úverového zlyhania.



Ekonóm Stephen Roach varoval, že prípadná platobná neschopnosť Ruska negatívne zasiahne ďalšie rozvíjajúce sa trhy, vrátane Číny.



(1 EUR = 1,0929 USD)