Náklady na prácu v USA vo 4. štvrťroku vzrástli menej, ako sa čakalo

Washington 31. januára (TASR) - Náklady na prácu v USA vzrástli vo 4. štvrťroku menej, ako ekonómovia odhadovali. Tempo ich rastu bolo pritom najslabšie za dva roky. To je známka zmierňovania mzdovej inflácie, ktorá by mohla dať Federálnemu rezervnému systému (Fed) priestor na to, aby do júna začal so znižovaním úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štatistický úrad amerického ministerstva práce v stredu uviedol, že index zamestnaneckých nákladov (ECI), najširšia miera nákladov na prácu, sa v minulom štvrťroku zvýšil o 0,9 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 1,1 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že ECI stúpne v posledných troch mesiacoch 2023 o 1 %.



V medziročnom porovnaní náklady na prácu v období október - december 2023 vzrástli o 4,2 %, najmenej od 4. štvrťroka 2021, po zvýšení o 4,3 % v 3. štvrťroku 2023. Medziročný rast nákladov na prácu dosiahol vrchol na úrovni 5,1 % v roku 2022.



Trh práce v USA sa postupne uvoľňuje, pričom podľa údajov zo začiatku týždňa v decembri pripadlo na každého nezamestnaného 1,4 voľného pracovného miesta. Aj keď bol tento pomer oproti novembru stabilný, klesol z dvoch pracovných miest v marci 2022.



Očakáva sa, že predstavitelia Fedu ponechajú v stredu úrokové sadzby nezmenené vzhľadom na odolnosť ekonomiky vďaka silnému trhu práce a spotrebiteľským výdavkom.