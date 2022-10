Náklady na prepravu tovaru po mori už klesajú

Kiel/Hamburg 6. októbra (TASR) - Sadzby za námornú prepravu tovaru, ktoré počas pandémie nového koronavírusu prudko vzrástli, už rapídne klesajú. Informoval o tom vo štvrtok nemecký ekonomický inštitút IfW so sídlom v Kiele. TASR správu prevzala z DPA.



IfW tiež uviedol, že zápchy v prístavoch a preťaženie nákladných lodí v Nemecku sa zmiernili v dôsledku spomalenia svetového obchodu. Napriek tomu približne 12 % globálneho lodného nákladu zostalo uviaznutých vo veľkých kontajnerových prístavoch.



Najnovší ukazovateľ obchodu inštitútu IfW - Kiel Trade Indicator pre mesiac september ukázal v prípade Nemecka a Európskej únie (EÚ) len malý pokles importu aj exportu, výraznejší pokles dovozu do USA o 4,4 % a zvýšenie importu do Číny o 3,9 %.



Rusko by mohlo očakávať malý nárast dovozu aj vývozu, predpovedá indikátor. "Obchod bol v septembri poznačený slabým dopytom v Severnej Amerike a Európe po tovare z Číny," povedal šéf Kiel Trade Indicator Vincent Stamer.



To sa prejavilo na prudkom znížení sadzieb na nákladnú dopravu z Číny do týchto regiónov, ktoré klesajú už štyri mesiace. Na trasách z Číny na západné pobrežie USA sú tieto sadzby už takmer na úrovni pred pandémiou, zatiaľ čo pokles na trase z Číny do západnej Európy bol menej výrazný.



Sadzby za prepravu nákladu po vypuknutí pandémie vzrástli až desaťnásobne, čo bolo spôsobené poklesom nákladnej kapacity a nárastom dopytu po tovare, najmä z Číny.