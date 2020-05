Náklady na vykurovanie sa pre vysoké priemerné teploty vlani nezvýšili

Bratislava 14. mája (TASR) - Domácnosti sa nemusia obávať zvýšených nákladov na teplo za rok 2019. Vyúčtovania za dodávky tepla a teplej vody, ktoré správcovia bytov musia doručiť do konca mája, by mali byť v približne rovnakej výške ako vlani, informoval Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Dôvodom sú minuloročné vysoké priemerné teploty vzduchu a podľa zväzu tiež rastúca efektivita systémov centrálneho zásobovania teplom.



"Rok 2019 bol opäť veľmi teplý, na väčšine územia SR sa podľa meteorológov radí na tretiu priečku za rokmi 2014 a 2018. Spotrebitelia sa tak nemusia obávať vysokých nákladov na teplo," priblížil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Nadpriemerne teplý bol, až na niekoľko chladnejších epizód v januári, prvý polrok 2019. Február bol oproti dlhodobému priemeru teplejší o 3,6 stupňa Celzia a marec o 3,3 stupňa Celzia. Oproti dlhodobému priemeru boli teploty vyššie aj na jeseň a v závere roka.



To, či budú mať domácnosti preplatky alebo nedoplatky, závisí najmä od nastavenia výšky zálohových platieb. "Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako minulý rok, tak môžu očakávať približne rovnaké preplatky alebo nedoplatky," uviedol Janiš. K stabilizácii cien tepla prispieva podľa teplárov aj zvyšovanie efektívnosti pri výrobe tepla a teplej vody. V systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa vo veľkej miere využívajú obnoviteľné zdroje energie a zariadenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET).



Dodávatelia tepla fakturujú náklady za spotrebu tepla správcom domov podľa spotrieb nameraných na meračoch tepla, ktoré sú umiestnené na vstupe do obytného domu. Za samotné rozúčtovanie vyfakturovaných nákladov na jednotlivé domácnosti zodpovedá správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie za obdobie od 1. januára do 31. decembra, najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.



Janiš pripomenul, že začiatok a koniec vykurovacej sezóny nie je presne stanovený. Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva sa začína vykurovacie obdobie spravidla 1. septembra a končí sa 31. mája v nasledujúcom roku za podmienky, že vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty. Dodávatelia tepla môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len za tých podmienok, že teplota vzduchu stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva.