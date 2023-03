Náklady Nemecka na nákup plynu vzrástli v r. 2022 viac než dvojnásobne

Frankfurt nad Mohanom 1. marca (TASR) - Nemecko doviezlo v minulom roku o takmer tretinu menej plynu, náklady na dovoz však vzrástli viac než dvojnásobne. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Invázia Ruska na Ukrajinu koncom februára minulého roka spôsobila prudký rast cien energií, navyše Nemecko, ktoré pôvodne patrilo k veľkým odberateľom ruského plynu, muselo urýchlene hľadať alternatívy. Nemecká vláda zároveň vyzvala obyvateľstvo na šetrenie s cieľom objem dovážaného plynu znížiť.



To sa do veľkej miery podarilo a za celý rok 2022 doviezlo Nemecko približne 100,2 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje pokles o 30 %, informoval BAFA. Okrem šetrenia sa pod tento vývoj výrazne podpísala nezvyčajne teplá zima. Náklady na dovoz suroviny však v dôsledku prudkého rastu cien dosiahli 74 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2021 doviezlo Nemecko plyn za 35,4 miliardy eur.