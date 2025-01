Náklady Ruska na vývoz ropy po mori sa zvýšia v dôsledku sankcií USA

Moskva 13. januára (TASR) - Nové sankcie USA voči ruskému ropnému priemyslu predražia Moskve predaj ropy a skomplikujú jej export po mori. Uviedli to v pondelok poprední analytici a obchodníci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Administratíva odchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena v piatok (10. 1.) predstavila opatrenia zamerané na ruské príjmy z ropy a zemného plynu v snahe poskytnúť Kyjevu a nastupujúcemu tímu nového prezidenta Donalda Trumpa páku na dosiahnutie mierovej dohody na Ukrajine.



USA si doteraz dávali pozor, aby nevystrašili trhy s ropou. Rusko sa zase úspešne vyhýbalo západným sankciám ako je napríklad cenový strop na jeho ropu, ktorý v roku 2022 zaviedla skupina G7, siedmich najvyspelejších ekonomík, a predáva obrovské objemy ropy Číne a Indii.



Nové sankcie USA sa však zameriavajú na obchodníkov, poisťovateľov a 183 plavidiel v tzv. tieňovej flotile, ktorá umožnila Rusku dostať ropu na svetové trhy. Kremeľ už varoval, že sankcie predstavujú riziko destabilizácie globálnych energetických trhov a Moskva urobí všetko pre to, aby im čelila.



Morgan Stanley s odvolaním sa na údaje spoločnosti Vortex, ktorá sleduje pohyby tankerov, uviedol, že sankcionované tankery prepravovali v roku 2024 okolo 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne a 200.000 barelov denne ropných produktov.



Najkritickejším prvkom sankcií sú nové bariéry pre predaj ruskej ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch. Tie s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k dočasnému zvýšeniu cenovej zľavy na ruské uhľovodíky, kým sa logistika a obchodníci prispôsobia ťažkostiam, uviedla v poznámke banka Sinara so sídlom v Moskve.



Výnosy z predaja ropy a plynu pre ruský federálny rozpočet v roku 2024 podľa ministerstva financií vyskočili o približne 26 % na 11,13 bilióna rubľov (108 miliárd USD; 104,81 miliardy eur).



V súčasnosti smeruje viac ako 60 % ruského vývozu ropy po mori do Indie, tretieho najväčšieho dovozcu a spotrebiteľa ropy na svete. Celkový vývoz ropy z Ruska presahuje 5 miliónov barelov denne, čo je približne 5 % celosvetového dopytu.



India neočakáva žiadne prerušenie dodávok ruskej ropy v nasledujúcich dvoch mesiacoch, keďže tankery, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA, môžu vyložiť ropu až do marca, uviedol vysoký predstaviteľ indickej vlády. Presnejšie, náklady ruskej ropy rezervované pred 10. januárom bude možné vyložiť aj po zavedení sankcií.



ING banka sa domnieva, že pokles celkového exportu ruskej ropy by mohol byť obmedzený. "Niektorí kupujúci môžu ignorovať sankcie a Rusko sa môže tiež viac spoliehať na to, že tie tankery v tieňovej flotile, ktoré nie sú sankcionované, budú pokračovať v obchode," uviedla ING vo svojej správe.



Ľudmila Rokotjanskajová z moskovskej maklérskej spoločnosti BCS odhaduje, že ruská tieňová flotila, ktorá nasadzuje rôzne techniky na obchádzanie medzinárodných sankcií, predstavuje 800 tankerov.