Náklady spojené s prevzatím Credit Suisse stlačili UBS do straty

Zürich 6. februára (TASR) - Švajčiarska banka UBS oznámila za 4. štvrťrok minulého roka stratu takmer 280 miliónov USD, keď výsledky ovplyvnili náklady spojené s prevzatím banky Credit Suisse. Strata však bola miernejšia, než s akou UBS počítala vo svojich predbežných odhadoch. Banka okrem toho zverejnila, že plánuje začať s odkupovaním svojich akcií, pričom v tomto roku by hodnota akcií v rámci spätného odkúpenia mala dosiahnuť miliardu dolárov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



UBS uviedla, že v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala stratu 279 miliónov USD (259,63 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 1,65 miliardy USD. Napriek strate sú výsledky lepšie, než sa čakalo. Banka totiž predpokladala, že strata dosiahne 285 miliónov USD.



Strata pred zdanením predstavovala 751 miliónov USD. Pred rokom UBS vykázala v tomto prípade zisk na úrovni 1,94 miliardy USD.



Výsledky však ovplyvnili vysoké náklady spojené s integráciou Credit Suisse, ktorú UBS prevzala po tom, ako sa menšia zo švajčiarskych bánk dostala vlani do finančných problémov. Tržby UBS vzrástli, a to o 35 % na 10,86 miliardy USD.



UBS zároveň uviedla, že v 2. polroku začne s procesom spätného odkúpenia akcií, pričom v tomto roku by hodnota akcií mala dosiahnuť 1 miliardu USD. Čo sa týka vyhliadok na 1. kvartál tohto roka, UBS informovala, že predpokladá zlepšenie v porovnaní so záverom minulého roka. Odhaduje rast tržieb, ktorých objem by mali pozitívne ovplyvniť sezónne faktory, ako je vyššia aktivita klientov.



(1 EUR = 1,0746 USD)