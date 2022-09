Rím 4. septembra (TASR) - Čisté náklady Talianska na dovoz energie sa tento rok viac ako zdvojnásobia na takmer 100 miliárd eur. Vyhlásil to minister hospodárstva Daniele Franco. Upozornil pritom, že Rím nemôže donekonečna míňať financie na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií na ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Taliansko dováža až tri štvrtiny energie pre svoju spotrebu. To zvyšuje jeho zraniteľnosť počas súčasnej energetickej krízy v Európe.



Franco v sobotu (2.9.) na výročnom fóre Ambrosetti uviedol, že vysoký dlh Talianska znižuje jeho manévrovací priestor.



Nové opatrenia, ktoré majú firmám a spotrebiteľom pomôcť vyrovnať sa s vysokými účtami za energiu, budú schválené na budúci týždeň a nasledujú po šiestich balíkoch pomoci v celkovej hodnote 52 miliárd eur, informoval Franco.



Pripomenul však, že kompenzácia rastúcich cien energií cez verejné financie je veľmi nákladná, pričom vláda nikdy nebude môcť urobiť dosť, aby odbremenila ľudí a firmy.



Podľa Franca je kľúčové riešiť fungovanie európskeho trhu s energiou, kde prudko rastúce ceny plynu pri klesajúcom ruskom exporte vyhnali ceny elektriny vyššie.



"To, na čom záleží, je vrátiť cenu plynu a elektriny na udržateľnú úroveň," povedal Franco.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire na tej istej konferencii uviedol tiež, že je potrebné prerušiť akékoľvek prepojenie medzi cenou plynu a cenou elektriny a prejsť k ich "úplnému oddeleniu".



Taliansko zaplatilo minulý rok za dovoz energie 43 miliárd eur, čo je zhruba v súlade s predchádzajúcimi rokmi s výnimkou roku 2020, ktorý bol ovplyvnený vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, povedal Franco.



Očakávaný nárast nákladov na tento dovoz v roku 2022 o približne 60 miliárd eur predstavuje zhruba tri percentuálne body hrubého domáceho produktu (HDP) a vymaže čistý prebytok v obchode so zvyškom sveta, ktorý Taliansko zaznamenalo v uplynulých rokoch, varoval Franco.



"Významnú časť našej kúpnej sily presúvame do zahraničia," dodal.