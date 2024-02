Náklady v logistike rastú, firmy bojujú s prepadom objemov zákaziek

Bratislava 24. februára (TASR) - Náklady v logistike stále rastú, čo súvisí aj s potrebou investovať do udržateľných riešení. Spoločnosti, ktoré poskytujú logistické služby, sa však v dôsledku problémov na trhu stretávajú s prepadom objemov zákaziek, zároveň sa im zvyšujú náklady na prevádzku aj mzdy a bojujú aj s tlakom svojich klientov na čo najnižšie ceny. Upozornila na to skupina Geis, ktorá je medzinárodným poskytovateľom logistických služieb.



Prechod na udržateľné riešenia, výstavba ekologických budov či obnova vozoparku na šetrnejšie vozidlá stoja logistické firmy nemalé prostriedky. "Naša firma implementovala rad ekologických opatrení dávno pred tým, ako sa udržateľnosť stala módnou témou, a neustále ich rozširuje a posúva. Vždy sa však zamýšľame, či konkrétne opatrenie má skutočne zmysel," uviedol konateľ skupiny Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko Daniel Knaisl. Upozornil však, že nie všetky ekologické riešenia sú vo výsledku aj efektívne.



"Napríklad elektrický ťahač stojí tri až štyrikrát viac ako najmodernejší dieselový, a pritom má mnoho obmedzení - napríklad krátky dojazd, čo znižuje efektivitu jeho využitia, a teda ďalej zvyšuje náklady. A tieto náklady musí vo finále niekto zaplatiť," uviedol Knaisl s tým, že treba zvážiť aj to, že novovzniknuté náklady za zdanlivo ekologické riešenia sa potom premietajú aj do cien tovaru a vyššia cena môže priniesť nižší dopyt po nich.



V uplynulom roku bol logistický trh podľa spoločnosti Geis poznačený zníženým dopytom a ekonomickým úpadkom, ktoré spôsobila celková ekonomická situácia i globálne udalosti, ako napríklad pokračujúci konflikt na Ukrajine.



Logistické spoločnosti veria, že v tomto roku by sa mohlo obnoviť stabilné prostredie. "Chcel by som veriť, že v roku 2024 už dôjde k ekonomickému oživeniu a obnoveniu dopytu po tovare ako zo strany firiem, tak aj domácností. To by prinieslo pozitívne zmeny aj do odvetvia logistiky a prepravy. My sa na potenciálny vývoj v tomto roku pozeráme s ľahkým optimizmom a dúfame, že toto očakávanie sa po dlhom čase nekončiacich problémov aspoň čiastočne naplní," doplnil Knaisl.