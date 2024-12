Náklady za energie možno ušetriť aj správnym kúrením

Bratislava 3. decembra (TASR) - Správna regulácia kúrenia, inteligentné merania, ale aj prechod z kúpania vo vani na sprchovanie môžu pomôcť domácnostiam ušetriť náklady za energie. Napríklad zníženie teploty kúrenia o dva stupne môže ušetriť desatinu nákladov na vykurovanie, poradil produktový manažér spoločnosti Enbra Slovakia Ivan Ďurica.



"Málokto vie, že zníženie vnútornej teploty o jeden stupeň počas celej zimy znamená zároveň pokles nákladov o päť percent. Pokiaľ teda bude človek vykurovať domácnosť na 21 stupňov Celzia, namiesto doterajších 23 stupňov, ušetrí desatinu nákladov, čo v dnešnej situácii môže byť pre množstvo užívateľov kľúčové," priblížil Ďurica.



Pripomenul, že pri tehlových či panelových stavbách sa môže stať, že steny pohlcujú teplo z radiátorov namiesto toho, aby ho odrážali. Odborník odporúča v takejto situácii pred stenu umiestniť hliníkovú fóliu, ktorá tepelné prúdenie odrazí späť do miestnosti.



Ušetriť môžu domácnosti aj výmenou horúcich kúpeľov vo vani za sprchovanie. Vtedy je spotreba približne tretinová v porovnaní s plne napustenou vaňou. K úspore teplej vody môže pomôcť aj termostatická batéria, a to najmä tým, že netreba nechávať dlho odtiecť studenú vodu a čakať na optimálnu teplotu na sprchovanie.



"Okrem toho nie je nutné sprchové hlavice často púšťať na maximum, spotreba vody je potom vyššia. Veľmi dobre fungujú aj úsporné hlavice, ktoré prúd vody prevzdušňujú bez toho, aby užívateľ poznal výraznejší rozdiel," doplnil Ďurica. Pomôcť tiež môžu moderné technológie, vďaka ktorým môžu mať domácnosti detailný prehľad o spotrebe energií.



Znížiť náklady za energie možno aj vylepšením izolácie plášťa domu, napríklad zateplením fasády. Pozor si pritom treba dať najmä na priestor okolo okien, kde môžu vznikať miesta, kade uniká veľké množstvo tepla, upozornil odborník. Okrem zateplenia je podľa Ďuricu potrebné zregulovať tiež vykurovaciu sústavu v celom dome tak, aby zohľadňovala tepelnú izoláciu stavby a vnútorné priestory zbytočne neprekurovala.



"Cieľom zateplenia budovy by nemalo byť zvýšenie teploty v interiéri v zimnom období, ale primárne menšie tepelné úniky a nižšie náklady na vykurovanie. Pokiaľ užívateľ pri vyúčtovaní zistí, že sú jeho náklady aj po skvalitnení plášťa budovy rovnaké alebo vyššie ako v minulých rokoch, mal by sa zamerať práve na vykurovaciu sústavu a jej vyregulovanie, prípadne aj nadstavbovou inštaláciou ekvitermickej regulácie vykurovacieho systému, ideálne po konzultácii s odborníkmi. Tí totiž často odhalia aj iné príčiny, napríklad nevyváženosť celého systému, vedia analyzovať a navrhnúť systém ekvitermickej regulácie," dodal Ďurica.