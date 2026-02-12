< sekcia Ekonomika
Náklady zvýšených ciel v USA znášajú na 90 % spotrebitelia a firmy
V dôsledku toho boli dovozné ceny v Spojených štátoch podľa newyorského Fedu približne o 11 % vyššie ako ceny tovaru, na ktorý neboli uvalené žiadne clá.
Autor TASR
New York 12. februára (TASR) - Dodatočné náklady zvýšených ciel zavedených prezidentom Donaldom Trumpom znášajú na 90 % americké podniky a spotrebitelia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila vo štvrtok pobočka Federálneho rezervného systému (Fed) v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
V prvých ôsmich mesiacoch minulého roka pripadlo na dovozcov, čiže na spoločnosti a spotrebiteľov, až 94 % colného zaťaženia, uviedla Federálna rezervná banka v New Yorku. To podľa jej prepočtov znamená, že 10-percentné clo viedlo k zníženiu ceny iba o 0,6 %. Ku koncu roka sa toto prenesenie colných nákladov zmiernilo. Zahraniční exportéri tak 10-percentné clo kompenzovali znížením cien o približne 1,4 %. V decembri colné sadzby účtované v USA dosahovali v priemere 13 %. V dôsledku toho boli dovozné ceny v Spojených štátoch podľa newyorského Fedu približne o 11 % vyššie ako ceny tovaru, na ktorý neboli uvalené žiadne clá. Colná politika tiež prinútila americké spoločnosti, aby reorganizovali svoje dodávateľské reťazce.
„Celkovo americké spoločnosti a spotrebitelia naďalej znášajú hlavnú ťarchu vysokých ciel zavedených v roku 2025,“ uzavrela Federálna rezervná banka v New Yorku.
